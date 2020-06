Kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu iu është bashkuar reagimeve në lidhje me përçarjen e opozitës parlamentare, për dokumentin e ndryshimeve kushtetuese që kanë të bëjnë me pragun elektoral dhe koalicionet parazgjedhore.

Disa kryetarë partish dhe disa deputetë ditën e sotme u shprehen kundër këtyre ndryshimeve, siç ishin; pragu elektoral dhe koalicionet para zgjedhjeve.

I ftuar në emisionin ‘Real Story’ në ‘News24’, Mediu tha se opozita jashtëparlamentare nuk po kërkon vota në parlament. Teksa u ndal tek tërheqja e disa deputetëve nga kjo kërkesë, Mediu tha se ata kanë firmosur diçka të hartuar nga Partia Socialiste.

Fatmir Mediu: Nuk mendoj se ne po kërkojmë vota në parlament. Shpëtim Idrizi u dogj për shkak të marzhit dhe nuk i fut në parlament. Unë shpresoj që Murrizi etj të dinë se çfarë kanë propozuar. Ata kanë propozuar që të mos ketë koalicione opozitare kundër qeverisë.

Tërheqja e disa deputetëve nga kërkesat? Ata nuk e dinë dhe nuk e kuptojnë se çfarë kanë firmosur. Kanë firmosur diçka që ka qenë prej kohësh, e hartuar nga Partia Socialiste. Kjo do të thotë që PS vjedh vota të djathta. Mendoj se ndoshta ia vlente që dolëm nga parlamenti si opozitë, por problemi ishte se u futën disa individë që nuk duhet të hynin në Kuvend.

Ne ishim të parët që vendosëm të hapeshim duke hapur fillimisht kufirin me Kosovën, Malin e Zi. Qëndrimi për tu hapur nuk ishte thjeshtë se ne donim por për faktin se shëndetësia është e aftë për të përballuar një shtim të numrave të të infektuarve. Nëse do të ketë shtim dhe mosdakordësi të opionionit publik që mos të respektohen protokollet shëndetësore, sigurisht që do të ketë vendime të tjera.

Çarteri që mbërriti ditën e premte në Shipëri është dhe çarteri i parë në Europë që u nis pas izolimit prej më shumë se dy muajsh.

Ministri Klosi jep lajmin e mirë se gjatë kësaj jave do të vijnë dhe 3 çartera të tjerë në Shqipëri ndërkohë që duke filluar nga java tjetër, vendi ynë do të presë turistë edhe nga Ukraina e Polonia.

Klosi: Me kompaninë që sollën turistët si dhe kompaninë e cila ofroi këtë shërbim, është dakordësuar që të respektohen rregulla strikte të kontrollit të pasagjerëve. Bjellorusia është një raste që nuk i kanë pranuar izolimin pavarësisht numrit të lartë të të infektuarve. Ato që kanë ardhur janë kontrolluar imtësisht. Nesër vjen çarteri tjetër, brenda javës do të vijnë 3 të tillë.

Më pas javës tjetër do të vijnë çartera nga Ukraina dhe Polonia. Nuk ka të bëjë me numrat, janë shumë të pakta krahasuar me vjetdhe kjo vjen si pasojë e moshpjes së fluturimeve nga vendet e tjera të Europës. Nëse nuk kemi lëvizshmëri nga shtetet e Europës. Por nëse do të vijojmë me këtë ritëm të hapjes së turizmit, do të arrijmë një nivel të konsiderueshëm të turizmit e cila mund të shkojë edhe në muajt shtator dhe tetor. Mos të kemi shumë humbje.