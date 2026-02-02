Në mbledhjen me dyer të mbyllura të Partisë Demokratike, ka pasur debate të ashpra nëse PD do të duhet të bojkotojë Komisionin për reformën territoriale dhe atë për reformën zgjedhore.
Deputetët demokratë Bledjon Nallbati, Xhelal Mziu, Oerd bylykbashi, Ina Zhupa, Tritan Shehu dhe Arjan Ndoja kanë dalë kundër bojkotit.
Kujtojmë se këtë të hënë është mbledhur Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë. Mbledhja ka nisur rreth orës 13:00, por opozita edhe njëherë tjetër ka munguar.
“Kjo është mbledhja e katërt që opozita nuk vjen, kemi humbur kohë shumë të rëndësishme për një reformë e cila është në ngut kohe. Duke pasur parasysh se zgjedhjet e radhës vendore ndodhin në fundin e prillit apo në majin e vitit 2027, është shumë e rëndësishme që kjo reformë të përmbyllet siç janë dhe praktikat më të mira europiane, rreth 1 vit përpara zgjedhjeve, prandaj qëllimi ynë t’i qëndrojmë besnik këtij parimi, t’i mbyllim deri në korrik të këtij viti”, tha bashkëkryetari i këtij komisioni Arbjan Mazniku në nisje të fjalës së tij.
Për shkak të mungesës së anëtarëve të këtij komisioni nga opozita për të disatën herë, Maziku tha se mazhoranca do të kalojë nesër në Kuvend kërkesën për të ndryshuar përbërjen e këtij komisioni, ku Partia Socialiste do të kalojë me një anëtar më shumë.
