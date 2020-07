Shtëpia më e madhe e futbollit evropian, UEFA ka hedhur shortin për ndeshjet çerekfinale në Ligën e Kampionëve.

Katër skuadrat e para që kanë siguruar kalimin në çerekfinale janë PSG, Atalanta, RB Leipzig e Atletico Madrid.

Ndërkohë katër çifte të tjera do të zhvillojnë ndeshjet e dyta, Manchester City – Real Madrid (2-1), Bayern Munich – Chelsea (3-0), Barcelona – Napoli (1-1) dhe Juventus – Lyon (0-1).

Çerekfinalet, gjysmëfinalet dhe finalja e këtij sezoni, do të zhvillohen si një turne me eliminim direkt në Lisbonë të Portugalisë në muajin gusht, ndërsa të gjitha përballet do të jenë me një ndeshje.

Përballje të zjarrta na presin në çerekfinale, ku fituesi i takimit Real Madrid – Manchester City do të luaj me atë të ndeshjes Lyon – Juventus.

Ndërkohë Barcelona nëse kalon Napolin, do të përballet me fituesin e duelit Chelsea – Bayern Munich.

Befasia më e madhe e këtij edicioni Atalanta do të ndeshet me gjigantin francez PSG, teksa RB Leipzig luan përballë Atletico Madridit.

Takimet do të ndahen në stadiumin e Benficas, Estadio do Sport Lisboa e Benfica (që do të jetë edhe mikpritësi i finales) dhe stadiumin e Sportingut, Estadio Jose Alvalade.

g.kosovari