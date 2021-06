Përballja me Uellsin/ Ja si do t’i luajnë djemtë kuqezi (Formacioni)

Në orën 18:00 do të startojë sfida e parë miqësore e Kombëtares shqiptare, ku do të ketë përballë me Uellsin në stadiumin “Cardiff City”.

Shqipëria e drejtuar nga Edy Reja do të zhvillojë testin e parë miqësor ku do të ketë skuadrën britanike e cila do të jetë pjesëmarrëse e kompeticionit EURO 2020.

Ndëkohë është shpallur edhe formacioni zyrtar i Shqipërisë në ndeshjen me Uellsin. Në portë debuton me ngjyrat kuqezi Gentian Selmani. Në mbrojtje: Ismajli, Kumbulla dhe Gjimshiti. Në mesfushë: Doka, Bare, Çekiçi, Abrashi dhe Lenjani. Sulmi kuqezi do të përbëhet nga Balaj e Manaj.