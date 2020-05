Ambientalisti Sazan Guri bën të ditur se sapo ka përfunduar librin e tij “Perballja me P(l)andemine”, 101 vezhgime nen syrin e avokatise se natyres.

Në një postim në rrjetet sociale, Sazan Guri thekson se gjithçka është shkruar në atë libër është bazuar në të dhëna dhe fakte shkencore, duke anashkaluar çdo teori konspirative.

Postimi i plote i Sazan Gurit:

1.Tani sapo mbarova librin 340 faqe i shkruajtur dhe i menduar thelle, gjate e ne kohe rekord, si asnje liber tjeter te shkruajtur me pare “Perballja me P(l)andemine”, 101 vezhgime nen syrin e avokatise se natyres.

Do doja te falenderoja te gjithe ata qe ndihmuan ne bashkebisedime nepermjet FB, sdm ata doktore e miq te huaj qe me nisnin faktin e fundit shkencor se cndodhte ne kohe reale kudo ne bote.

2.Sqaroj se duke qene se nuk kam lexuar asnje liber konspiracioni, nuk jam i zoti per to, ndaj dhe nuk kam meshuar asnje fakt konspiracioni, edhe kur me dilte nuk e kam trajtuar.

3.Thjesht mendova nje poligon dhe mbasi e mbusha me fakte e te dhena shkencore, sot arrita e mbylla, ku doktori guximtar imazheristi Renato Osmanaj me vuri kycin e mbylljes se poligonit.

4.Me sakt e mora si puzlle gjithe kete situata dhe vrava mendjen si ta zgjidh, dhe me ne fund e zgjidha. Here you are…

5.Thjesht vura strumbullarin dhe u perpoqa ta mbush me bar jonxhe qe ta kene brezat e tjere, e mbusha.

6.Askush s’ka te drejt te kundershtoje pa sjell fakte dhe analiza te kunderta.

7.Mos harroni qe te godisni poetin, nese do kini ndonje gje me poezine. me respekt SGG

g.kosovari