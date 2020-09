Kreu i grupit parlamentar te PS-se, Taulant Balla, duke theksuar se Rama do te jete Kryeministër edhe për katër vitet e mandatit te trete, ka deklaruar nga mledhja e Asamblesë Socialiste të Bashkisë Prrenjas se “Konkurimi me lista të hapura ka sjellë si domosdoshmëri krjimin e një një dritareje për thithjen e propozimeve nga baza socialiste dhe nga qytetarët”.

Sipas Balles, Shqipëria nuk ka patur dhe nuk ka një Kryeministër më të mirë sesa Edi Rama. “Dhe Edi Rama do të jetë Kryeministër edhe për katër vitet e mandatit tonë të tretë. Jo pse përballë si kandidatë rivalë janë Saliu i veshur si Luli, Monika në vend të Ilirit, bashkë me Nardin, Dashin, Mediun apo Vangjel Dulen. Ne nuk do konkurojmë me ta. Ekipet tona në cdo qark nuk do të konkurojnë me ta, por me pritshmërirë e aleatit tonë të vetëm, njerëzit e thjeshtë”.

Mesazhi i Balles

Shqiptarët, sot nuk e kanë një alternativë më të mirë sesa Partia Socialiste,, madje sot ka edhe më shumë arësye për të na ribesuar drejtimin e vendit, më shumë sesa edhe tre vite më parë.

Këtë njerëzit e dinë.

Shumica e tyre nuk e diskuton, por kjo sot s’na mjafton. Kundërshtari shumë i dobët dhe i pabesueshëm për t’i dhënë votën, nuk krijon një garë të mirëfilltë idesh, programesh dhe ekipesh.