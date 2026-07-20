Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, nën drejtimin e kryetarit Ulsi Manja, ka marrë në shqyrtim dhe ka miratuar pesë projektligje të rëndësishme në mbledhjen e tij të radhës. Nismat e kaluara prekin sektorë strategjikë si transporti detar, mbrojtja e interesave pasurore shtetërore, funksionimi i shoqërisë civile dhe harmonizimi i marrëdhënieve kontraktuale tregtare sipas direktivave të Bashkimit Evropian.
Modernizimi i Kodit Detar dhe forcimi i Avokaturës së Shtetit
Mbledhja nisi me shqyrtimin, në cilësinë e komisionit përgjegjës, të ndryshimeve në ligjin për “Kodin Detar të Republikës së Shqipërisë”, një nismë e ndërmarrë nga deputeti Pirro Vëngu. Gjatë prezantimit, ku morën pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Vëngu vuri në dukje se amendimet adresojnë zhvillimet e fundit në sektor dhe detyrimet e integrimit. Relatori i çështjes, deputeti Alket Dyrmishi, konfirmoi përputhshmërinë me kushtetutën, duke sjellë miratimin e projektligjit në parim, nen për nen (me disa sugjerime teknike) dhe në tërësi.
Më pas, komisioni miratoi projektligjin për ndryshimet në ligjin “Për Avokaturën e Shtetit”. Zëvendësministrja e Drejtësisë, Elona Hoxha, dhe Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, Odise Moçka, sqaruan se nisma synon rritjen e kapaciteteve institucionale, zgjidhjen e pengesave në rekrutim dhe zgjerimin e kompetencave të institucionit për mbrojtjen e interesave pasurore të organeve të pushtetit vendor në gjykata. Deputeti Olsi Komici shërbeu si relator për këtë pikë dhe projektligji kaloi për në seancë plenare.
Ndryshimet në AMSHC sipas SIGMA-s dhe rregullat e reja për transaksionet tregtare
Pika e tretë e rendit të ditës solli miratimin e ndryshimeve për ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)”. Zëvendësministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Denada Seferi, argumentoi se ndryshimet reflektojnë gjetjet e raportit të SIGMA-s të vitit 2025. Ligji i ri parashikon që aktet normuese dhe propozimi i anëtarëve të bordit mbikëqyrës të bëhen nga ministri përgjegjës për mirëqenien sociale, një lëvizje që u mbështet edhe nga relatorja Aulona Bylykbashi.
Në vijim, në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi, u miratua projektligji “Për pagesat e vonuara dhe detyrimet kontraktore dhe tregtare”, i prezantuar nga zëvendësministri i Ekonomisë dhe Inovacionit, Martin Kajo. Nisma synon harmonizimin e afateve kontraktuale me standardet evropiane, duke shërbyer si një tregues i plotësuar për Kapitullin 20 të negociatave me BE-në.
Mbledhja u përmbyll me miratimin e shtesave në “Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, një nismë e deputetit Taulant Balla. Balla detajoi se ky ndryshim transpozon direktivat e BE-së për përgjegjësinë ndaj produkteve me mangësi (Direktiva 2024/2853) dhe luftën kundër pagesave të vonuara (Direktiva 2011/7), duke rritur sigurinë juridike për bizneset dhe organizatat jofitimprurëse. Deputeti Olsi Komici, në cilësinë e relatorit edhe për dy nismat e fundit, vlerësoi kontributin e tyre në procesin e integrimit përpara votimit përfundimtar.
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