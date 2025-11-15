Në takimin që po mban me qytetarët në njësin ënumër 3 në Tiranë, kryeministri Edi Rama ironizoi opozitën, teksa tha se nuk ka ndodhur asnjëherë që një parti politike si PD, që pretendon se është alternativë, të “arratiset” nga zgjedhjet dhe të mbështesë disa persona, që i cilësoi si pseudo kandidatë të pavarur. Shënjestroi edhe Florjan Binajn që kandidon për Tiranën, duke thënë se është një “aktor që luan rolin e kandidatit të pavarur.”
“Kam që në 2009 që nuk i shoh por hera herës edhe shfaqen nëpër këto telefonat që por nuk ka asnjë shans që ata dhe askush që realisht nuk di nga brenda se çfarë bëjmë ne për të marrë mbështetjen e njerëzve që të kuptojë se si qëndron realisht puna. Dhe mbi të gjitha se kush thotë, siç thonë ata që Shqipëria është më keq, më e korruptuar, më e varfër, dhe nuk ka asnjë shans që të jetë as pjesë e shumicës, as që të mendojë atë që mendon shumica dhe madje as të kuptojë se si e mendon shumica këtë punë se jam i bindur, nga anketimet që bqjmë, që shumica nuk na voton ne se jemi më të mirët, por se nuk ka më të mirë. Të tjerët janë kashtë e koqe që nuk i duhen dreqit. Është e pandodhur të paktën me aq sa e njoh unë politikën evropiane, në histori, që një parti, që pretendon të jetë alternativa e qeverisë të arratiset nga zgjedhjet dhe të fshihet pas disa pseudo të pavarurve dhe madje për kryeqytetin të nxjerrë një aktor që luan rolin e kandidatit të pavarur. Është e paparë. Dhe natyrisht kjo është sfidë më shumë për ne, se kur ke përballë rivalo-oponentë, kundërshtarë që nuk të sfidojnë me argumente, mençuri apo vision, me aftësi, por të sfidojnë me muskulaturë, sharje, fyerje e dhunë është e vështirë që të sfidohesh dhe të përmirësohesh. Duhet të gjesh forca brenda vetes.”, tha Rama.
