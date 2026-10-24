Në një kohë kur studentët dhe protestuesit vijojnë të kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama, Rudina Hajdari ka mbrojtur nevojën për dialog, edhe me ata që i konsideron përgjegjës për situatën në të cilën ndodhet Shqipëria.
E ftuar në podcastin Ilva Tare Talks, vajza e ish-deputetit të ndjerë të PD, Azem Hajdari, u pyet nga gazetarja Ilva Tare për reagimet që merr në rrjetet sociale, ku një pjesë e protestuesve kundërshtojnë çdo mundësi negociatash me kryeministrin.
Gjatë intervistës, Ilva Tare solli në vëmendje qëndrimin e protestuesve dhe studentëve, të cilët kërkojnë largimin e Ramës dhe nuk shohin hapësirë për negociata.
Por Hajdari këmbënguli se edhe kritikat e forta ndaj kryeministrit nuk duhet ta përjashtojnë mundësinë e bisedimeve, nëse në diskutim është e ardhmja e vendit.
“Unë kështu vërtet e mendoj që ky është momenti dhe padyshim që Edi Rama është mashtrues. Është ky, është ai, në të gjitha këto, por ne, për të mbrojtur familjen, atdheun e çdo kënd, për të ardhmen tonë, duhet të ulemi edhe me djallin”, deklaroi Hajdari.
Qëndrimi i saj vjen ndërsa kryeministri Rama ka përsëritur ftesat për dialog me studentët, të cilët kanë vijuar protestat kundër qeverisë.
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