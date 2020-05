Një shkencëtar nga Universiteti “Johns Hopkins” (i cili merret me statistikat globale për të prekurit dhe viktimat nga koronavirusi) thotë se në SHBA do të duhet të kenë së paku dy milionë vdekje para se të arrihet “imuniteti i tufave”.

Dr Yascha Mounk thotë se pas raportimeve që deri në 25 përqind e personave me sëmundjen nuk do të shfaqin ndonjë simptomë, ngriti perspektivën që SHBA mund të arrijnë imunitetin e përhapur shpejt pa vdekje në masë.

Sidoqoftë, kur përshtatni një shkallë të ulët fataliteti dhe një ngarkesë të lartë, duke e lënë të përhapet në SHBA në mënyrë që njerëzit të krijojnë antitrupa do të rezultonin me miliona vdekje.

Në një seri postimesh dhe në një artikull për “The Atlantic”, Mounk ofron një realitet të zymtë duke thënë se “shpëtimi nuk është në horizon”.

Këtë javë, rezultatet e para nga një test mbarëkombëtar i antitrupave në New York zbuloi se deri në 14 përqind e banorëve mund të kenë pasur COVID-19, citon “Daily Mail”.

Studime të tjera vlerësojnë shkallë më të ulët të vdekshmërisë, siç është afërsisht gjashtë përqind e banorëve të Miami-Dade që besohet të kenë antitrupa kundër virusit.

Në Kaliforni, testet në County Clara dhe Los Angeles County zbuluan se shkalla e vërtetë e infeksionit ishte e mundshme rreth katër përqind.

Kjo është diku nga 50 deri në 85 herë më i lartë se numri i rasteve të raportuara në dy qarqe.

Mounk tha se megjithëse ky duket si një lajm i mirë sepse do të thotë që virusi është më pak vdekjeprurës sesa besohej më parë, gjithashtu do të thotë se do të duhej të përhapet më tej për të arritur imunitetin e tufave.

“Bazuar në numrat nga Nju Jorku, mund të duhen dy milion vdekje në të gjithë Amerikën për të arritur imunitetin e tufave,” shkruan ai.

Imuniteti i tufës ndodh kur pjesa më e madhe e një komuniteti – midis 80 dhe 95 përqind – bëhet imun, në mënyrë që, nëse paraqitet një sëmundje, ajo nuk është në gjendje të përhapet.

Prandaj, ata që nuk janë të nevojshëm të vaksinohen, përfshirë të sëmurët, shumë të rinj dhe shumë të moshuar, mbrohen.

Mounk thotë se niveli i infeksionit është shumë i ulët dhe shkalla e vdekjes është shumë e ulët që virusi të jetë i përhapur.

Kur rregulloni nivelin e vdekshmërisë prej rreth një përqind, kjo do të thotë se rreth dy milion amerikanë do të vdisnin nga COVID-19.

“Studimet më të mira që ne nënkuptojmë se miliona mund të kenë nevojë të vdesin në Shtetet e Bashkuara për të arritur imunitetin e tufës,” ai ka cicëruar në tweet.

“Derisa përjashtohet kjo mundësi, planet për të sfiduar virusin duke u rikthyer përsëri në normalitet, mbeten në sferën e budallenjve ose sociopatëve”.

g.kosovari