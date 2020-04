Nga Ilir Beqaj

Për të gjithë “dashnorët” e testimit masiv, por edhe për këdo që mund të jetë i interesuar në link-un në vijim është një raport i Imperial College i datës 23 prill me titull “Roli i testimit në kontrollin e Covid -19”. Në të flitet edhe për testimet molekulare, edhe për “Pasaportën Imunitare”.

https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease…/…/

Në përmbledhjen e raportit, midis të tjerash shkruhet :

“Widespread PCR testing in the general population is unlikely to limit transmission more than contact-

tracing and quarantine based on symptoms alone, but could allow earlier release of contacts from

quarantine. Immunity passports based on tests for antibody or infection could support return to work

but face significant technical, legal and ethical challenges. Testing is essential for pandemic

surveillance but its direct contribution to the prevention of transmission is likely to be limited to

patients, HCWs and other high-risk groups.”

Bazuar në njohuritë normale të anglishtes sime si gjuhë e huaj, në shqip do të ishte:

“Testimi masiv PCR në popullatën e përgjithshme nuk ka të ngjarë të kufizojë transmetimin më shumë sesa gjurmimi i kontakteve dhe karantina bazuar vetëm në simptoma, por mund të lejojë daljen më të hershme nga karantina. Pasaportat e imunitetit bazuar në testet për antitrupa ose infeksion mund të mbështesin kthimin në punë, por përballen me sfida të rëndësishme teknike, ligjore dhe etike. Testimi është thelbësor për mbikqyrjen e pandemisë, por kontributi i tij i drejtpërdrejtë në parandalimin e transmetimit ka të ngjarë të kufizohet tek pacientët, punonjësit e shëndetësisë dhe grupet e tjera me rrezik të lartë.”