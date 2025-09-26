Kujtim Cakrani, avokati i Ilir Metës, ka reaguar një ditë pas seanca gjyqësore në GJKKO për ish-Presidentit u shty për shkak të mungesës së tij në sallën e gjyqit.
Kujtim Cakrani u shpreh se iu nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale, por theksoi se “jam mirë”.
Avokati i Ilir Metës shtoi se për dy ditë do të rikthehet në Shqipëri dhe do të nisë me aktivitetet e tij.
“Ja ku u takuam sërish, ju falenderoj për mesazhet që më keni nisur duke uruar për shëndetin tim. Kam bërë një ndërhyrje kirurgjikale, tashmë jam mirë. Besoj këto dy ditë do të kthehem dhe do të vazhdoj aktivitetin e përditshëm.
Faleminderit për interesin tuaj, do shihemi javës që vjen”, tha ai.
