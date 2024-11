Nga Edvin Kulluri

Te dashur miq! Ne videon qe po postoj do te shihni nje fare Almer Toska qe ne stilin e zakonshem “lepij cfare lene te tjeret”, ka thyer rekordin e servilizmit provincial tipik komunist te shokeve te Legjendes, si per shembull shoku Enver ne takim me kllasen punetore dhe koperativiste! Legjenda ben c’ben, kthehet ne origjine! Ate pune ka dhe nuk i ve faj! Por ky Almeri nga Roskoveci qe del ne ca studio dhe flet brockulla sikur Djathtas 1912 u financoka nga 2 deputete te PS, nuk e kuptoj nga i del koperativisti apo punetori i dalluar komunist se do kete lindur pas 1990!

Tani ti Almer, duhet te kuptosh qe nuk mund te vish ne Tirane dhe te besh emer duke ngrene marmalate me porosi nga Cimi dhe Cimet qe ka prodhuar Legjenda ne 34 vite sa here qe dikush i dilte kunder brenda PD apo me parti tjeter. Se qe ta dish ti Almet dhe Legjenda jote 800 mije euroshe, njerezit dolen ne 1990 per te qene te lire te mendojne, flasin, te punojne ku e si te duan pa cenuar persona te tjere. E per me teper o i mjere ne kerkim te qerase se shtepise, cdo grup njerezish qe i bashkojne ide, vizione dhe interesa te perbashketa politike, mund te formojne dhe parti politike. Keto jane te drejta kushtetuese te vlefshme per kedo.

Per ne dhe shume njerez qe jane te djathte, liria eshte themeli i politikes! Ppr ka dhe njerez qe formojne apo drejtojne parti qe duan t’ju a trashegojne dhe femijeve te tyre si ne rastin e shefit te shefit(Cimit) tend! Dhe jane ne te drejten e tyre. Pastaj nese votohen Djathtas 1912 apo PD si prone e familjes se Legjendes, do e trwgoje vota e shqiptareve ne maj te 2025!

Ti Almer duhet te dish se si ty jane perdorur si kontraceptive shumeperdorimsh ne 34 vite shume hallexhinj te tjere qe sot ose e kane kuptuar ose kane hequr dore nga gazetaria iluzive e perroit psiqik. Sa per shembull te njejtat sulme i jane bere Azem Hajdarit, Mocionisteve te “92, PDR-se se Pollos apo Genc Rulit etj.. E kur jane kthyer ne PD pas “reflektimit te Legjendes”, Almeret e deshperuar e te keqperdorur si ty u lepiheshin per nje vend pune ne vitet 2005! Pyeti se aty poshte ballkonit i ke ca nga ata si gjynahqare! Por sot duhet te kuptosh se ti dhe ca Almere te tjere, jeni te pashprese! Sepse askush nga ne, pra Djathtas 1912 nuk do kthehen kurre te bashkepunojne me PD e Sali Berishes! “Nuk bie daci dy hers ne kos”, thone Tironsit! Por ti kete shprehje nuk ke nga ta dish!

Ndaj Almer te sugjeroj te fillosh shkollen e gazetarise ku te mesosh se puna e nderuar e gazetarit nuk ka lidhje as me praktikat komuniste te lincimit te rivaleve te shefit te shefit tend, e aq me teper te lexosh ndonje rresht se si behet nje lajm! Gazetaria eshte sa e veshtire dhe lehte! Mjaffon te kesh nje perqindje modeste neuronesh qe mos te ti kete vrare Legjenda me genjeshtra se do te te bej deputete ty dhe ca kamikaze te tjere qe mbledh Cimi neper tavolina! Almer, uroj qe here tjeter te mendohesh para se te vensosesh emrin tend ne marrezirat qe te cojne!