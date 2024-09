Kur duhet më pak se një vit para zgjedhjeve të përgjithshme, Partia Socialiste do të kërkojë mandatin e katërt radhazi pavarësisht se shumë personazhe të saj kanë ngecur në rrjetën e drejtësisë e shumë të tjerë akuzohen nga opozita.

“Për Partinë Socialiste mund të rrimë nga mëngjesi deri në darkë të flasim. Nëse ka një gjë, përveç familjes dhe vendit tim, që më bën krenar, është Partia Socialiste. Në fushën që jam unë, jam krenar që kam qenë dhe jam deputet i PS. Sepse PS është partia shtetformuese në këtë vend. PS ka qenë dhe mbetet lokomotiva udhëheqëse shtetndërtuese. PS e bëri vendin me kushtetutë. PS që e bëri vendin me reformën në drejtësi. PS është që po i jep vendit këtë reformë dhe shumë të tjera”, tha Xhafaj në “Of the Record” nga Andrea Danglli.

Sa i përket marrëdhënies së socialistëve me drejtësinë, Xhafaj është i prerë. “Si mendoni ju që në PS janë të gjithë engjëj? Dhe do të jenë të gjithë engjëj? Po patjetër ka edhe probleme, ka edhe individë., ka që gabojnë me dashje, ka që gabojnë pa dashje. Vjen një moment dhe i nënshtrohen gjykimit, këto janë gjëra normale”, tha ai.

/a.r