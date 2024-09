Nga Mero Baze

Nëse ka një figurë politike që nuk i shërben për asgjë Partisë Demokratike të kohës së sotme, është Azem Hajdari. Gjithë jeta e tij politike, ka qenë një rebelim kundër PD dhe Sali Berishës.

Tetë vitet e tij si politikan, nga vitit 1990 deri më 1998, janë tetë vite të mbushura me beteja vetëm kundër Sali Berishës dhe autoritarizmit të tij në pushtet, duke qenë në çdo kohë përkrahës i çdo kritiku dhe kundërshtari të Berishës jo vetëm brenda PD, por dhe jashtë saj.

Ai ishte mbështetësi i parë i gazetës “Koha Jonë”, kritike e egër e Berishës në atë kohë, mbështetës i të persekutuarëve politik, mbështetës i pronarëve dhe bashkëgrevist me ta kundër qeverisë, mbështetës i sindikatave kundër qeverisë, derisa në fund të vitit 1996 dhe janar të vitit 1997 e përjashtuan përfundimisht nga PD.

Në një farë mënyre ka qenë makthi tetëvjeçar i Sali Berishës, derisa e hoqi qafe.

Për politikanët e sotëm të PD që Azemin e kanë parë vetëm në fotografi, ai është model i keq.

Po të bëhen si ai, duhet të përballen me Berishën, duhet të jenë kritikë me të, duhet të bëjnë beteja në Kuvend dhe PD kundër tij etj. Disidenca brenda PD, është e vetmja gjë politike që mund t’i frymëzojë Azemi.

Kush do të bëhet si Azemi nga këta që janë në PD? Gazment Bardhi? Ai është gati të bëjë autokratikë çdo ditë që i ka shpëtuar goja e ka thënë “babi i Zenit”.

Flamur Noka? Ai dhe po e pa ëndërr të flasë kundër Berishës, shkon i kërkon falje të nesërmen, se siç thotë populli “ëndrra janë, ndoshta dalin”.

Tritan Shehu? Siç patë thënë Azemi për të, sa vetë i mblidhen atij në sheshin “Skënderbej”, atij i mblidheshin kur i binte goma e makinës në Fan të Mirditës.

Luçiano Boçi? Ai është gati të rrihet me grushte me ata që guxojnë të bëjnë humor me Berishën.

E gjithë kupola e sotme politike e PD, është një produkt i tredhur “anti-Azem”, që janë aty pikërisht se nuk janë si Azemi.

E vetmja që tentoi të imitojë babain ishte Rudina, vajza e tij. Ajo refuzoi të dorëzonte mandatet kur gjithë PD me urdhër të Berishës i dorëzoi dhe i dogji, dhe e shpallën armike, si babain.

Pastaj më pas dhe pse dënuan djegien e mandateve, përsëri e dënuar mbeti Rudina dhe Murrizi, që refuzuan ta bënin atë budallallëk duke mos ju bindur partisë.

Pra çdokush që tenton ta imitojë Azemin qoftë dhe në distancë në një formë më të zbehtë, ndëshkohet njësoj si atëherë Azemi nga Berisha, i cili e përjashtoi nga PD.

Kështu që në një farë mënyre homazhet pranë vend vrasjes së Azemit jo vetëm që janë hipokrizi, por janë një gjest politik që bie ndesh me atë që PD bën me debatin politik brenda saj.

Nëse ata vërtet duhet t’i frymëzojë Azemi, siç thotë Berisha, ata duhet të ngrihen e të përmbysin Berishën. I vetmi moment që ai nuk është ngritur kundër Berishës ka qenë 8 dhjetori i 1990, kundër Ramiz Alisë, por ai i dërgoi Berishën për ta zbutur dhe prej asaj dite, ai betejën e ka pasur me Berishën.

Prandaj nëse PD do të nderojë jetën e Azemit, duhet të bëjë betejë me Berishën si ai.

Nëse do të nderojë Berishën, çfarë i ka bërë Azemit, atëherë shkoni pranë vend vrasjes së Azemit, por jo për ta ngushëlluar, por si triumfatorë që e keni vrarë për së dyti, për t’i treguar se atë që pati kundërshtar është ende gjallë dhe ende në krye të PD, falë atyre. Dhe ai me siguri do kthehet përmbys në varr.