Kryeministri Edi Rama ka folur për raportet me ish-kryeministrin e vendit, Fatos Nano, duke thënë se ka një marrëdhënie shumë të mirë me paraardhësin e tij, për vetë faktin se ai tashmë nuk është në tavolinën e shahut të lojës politike.

Rama u shpreh se i kërkon Nanos opinione për çështje dhe vendime kyçe, ndërsa e cilësoi atë një aset dhe një pikë referimi për të.

“Fatos Nano nuk ka në mes asnjë interferencë nga loja e shahut politik mes aktorëve. Ai me vullnetin e tij është çuar nga tavolina e shahut dhe ka zgjedhur të tërhiqet me dorëheqje. Ai është pikë referimi se ai ka qenë këtu ku jam unë. Duke qenë i zhveshur nga interesat dhe dinamikat e brendshme të imponuara te ç’do aktor që është në tavolinën e saj ka të gjithë mendjepremhtësinë të më japë opinionet e tij kur ia kërkoj. Pa, jam unë që i kërkoj opinione dhe ai mi jep kur unë ia kërkoj. Është fat dhe kënaqësi që të mund të komunikosh me ata që e kanë pasur këtë detyrë që të të japë një këshillë. Askush që nuk e ka pasur këtë detyrë nuk e kupton dot vetminë e majës. Të gjithë kujtojnë se shkon fjollë. Në majë je vetëm, ku era fryn nga të gjitha anët dhe duhet të marrësh vendimet kyçe”, tha Rama.

g.kosovari