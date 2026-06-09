Kryeministri Rama, në një takim me gazetarë dhe përfaqësues të mediave nga vendet e Bashkimit Europian, foli lidhur me projektin e Zvërnecit dhe dezinformimin publik të bërë lidhur me këtë projekt, por edhe për ishullin e Sazanit.
Një gazetare irlandeze i kërkoi një dedikim në një libër, ku Rama u shpreh se, nëse do të kishte një zgjedhje në një jetë tjetër, do të ishte irlandez, sepse askush nuk do të çuditej për kokëfortësinë e tij.
“Do t’ju bëj një dedikim.
Ju jeni irlandeze, jeni më të mirët. Nëse do të kisha një zgjedhje në një jetë tjetër, do të isha irlandez. Askush nuk do të çuditej që isha kokëfortë, sepse do ta merrnin të mirëqenë.
Për lulen time irlandeze, nga një vrasëse flamingosh.
Sigurohu që bashkëshorti ta kuptojë, duket shumë e dyshimtë.
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