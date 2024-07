Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës ka zbuluar emocionet e disa orëve para hapjes së tunelit të Llogarasë, në një intervistë live për emisionin Top Story.

“Këtë tunel e kam përjetuar me emocione madje edhe kam qarë, ishin të gjithë punonjësit duartrokisnin mundin e tyre. Kam ardhur me optimizëm, tashmë është pjesë e krenarisë së të gjithë gjerdanit të infrastrukturës, nuk besoj se do të ketë lot sot”, tha Balluku.

/a.r