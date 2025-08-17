Deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu, ka reaguar mbi protestat që po zhvillohen në Serbi, duke i cilësuar ato si një shenjë të qartë të krizës së thellë ku ndodhet qeveria e presidentit Aleksandar Vučić.
Në një postim në Facebook, Shehu shkruan se këto lëvizje nuk janë vetëm një sinjal për Beogradin, por për të gjitha regjimet e Ballkanit Perëndimor që ai i konsideron “pseudo-demokratike, të korruptuara dhe nën diktatin e krimit”.
Duke iu referuar thënies së Heminguej se “askush nuk është një ishull më vete” dhe frazës së John Donne “kembanat bien për ty”, Shehu thekson se tingujt e protestave duhet të ndihen edhe në Shqipëri.
Sipas tij, edhe vendi ynë ndodhet nën një “rregjim anadollak, të mbytur nga korrupsioni, lidhjet me krimin dhe antiperëndimor”. Ai shton se “rezimi i këtyre rregjimeve dhe hapja e rrugës për demokracinë, drejtësinë dhe europianizimin është tashmë një domosdoshmëri”.
“Shqiptarët, populli më pro-perëndimor dhe me aspiratë të thellë europiane, nuk duhet thjesht të dëgjojnë këto kembana, por t’i bëjnë ato të tingëllojnë fort brenda dhe jashtë kufijve tanë”, shkruan Shehu.
