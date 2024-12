Nga Bajram Peçi

Për “Mosbindjen civile” të deputetëve jua kam fjalën. Si dhe të tjerat para kësaj proteste, pavarësisht çfarë thuhet, nuk bëhen për pushtet, nuk bëhet thirrje për mosbindje civile që të rrëzojnë këta që kanë pushtetin administrativ dhe ta marrin atë organizatorët e protestës!? Krerët e saj, i pari Sali Berisha, e dinë që kjo nuk mund të ndodhi! Mekanizmi kushtetues nuk ua jep këtë kënaqësi. Pakica politike i njeh mjetet ligjore se si bëhet ndërrimi i pushteteve. Kur të vijë koha e zgjedhjeve do i përdorë ato mjete. Këto protesta që bëhen tani radhazi vlejnë të pastrojnë sado pak Sali Berishën nga një varg akuzash e mëkatesh, për të cilat ai mendon se ia shkarkojnë peshën nga supet, ku i rëndojnë parreshtur.

Trumpi as që e ka idenë se gjallon në planet një person me emrin Sali Berisha, por ai orvatet të bindë të vetët, se pas datës 6 janar, shkëlqesia e tij do i heqi nongratën atij dhe familjes. Dekori i krijuar për SPAK nga Departamenti i Shtetit Amerikan, ishte përgjegja se kjo nuk do ndodhi kurrë!

Sulmet ndaj kreut të prokurorisë Speciale, Dumanit e dy prokurorëve që hetojnë dyshimet mbi krimet e tij penale, janë një arsye tjetër madhore që nxit të tijët të dalin në shesh ose të bllokojnë qarkullimin e lëvizjen e lirë të qytetarëve. Janë disa, njëra me e frikshme se tjetra:

-Ka vrarë qytetarë në protestën e 21 janarit, ku për rolin e tij përcaktues në këto vrasje, është nën hetim. Vendimi i Strasburgut i ka quajtur krim shtetëror;

-Ka krijuar gjithë rrethanat për katastrofën e Gërdecit me 26 të vdekur. Këtë e ka bërë përmes ndikimit përmes influencës së pushtetit të lartë dhe veprimit përmes vendimeve KM;

-I ka sjellë shtetit një dëm me mbi 500 milion euro, duke qënë (së bashku me Ilir Metën) të dyshuarit kryesor në aferën CEZ-DIA, një prej skandaleve më të mëdha financiare në historinë e pluralizmit në Shqipëri. Përmes K. Ismailaj e të tjerë, këta “naivët” ndërtuan bandën që shiti 75 përqind të aksioneve të shoqërisë shtetërore OSSH, nga qeveria Berisha tek CEZ, në vitin 2009. Prokuroria i ka të hetuara e të provuara favorizimet e qeverisë Berisha për CEZ, deri te përzënia e CEZ në vitin 2013;

-Është nën hetim dhe ndodhet me vendim gjykate nën akuzë për korrupsionin e asaj që quhet “Klubi Partizani”.

E quaj “Kalvar” këtë sipërmarrjen e protestave sepse më shumë u sjell vuajtje sesa kënaqësinë e ndonjë arritjeje sa kanë mundur të pastrojnë ndonjë ndyrësirë nga vetja. Kalvari që prin është pjesëmarrja. Nuk është problem financimi i transportit dhe pagesave për pjesëmarjen, sepse e kanë të zgjidhur këtë si familje, por edhe ngase ka disa oligarkë që nuk rreshtin së investuari, me dëshirë apo me dhunë? Halli është se si do gjejnë njerëz mjaftueshëm për ta quajtur protestë? Ata vijnë gjithnjë e duke u pakësuar, çka duket shkoqur prej regjistrimeve që TV të ndryshme bëjnë me dron prej lartësive.

Aq deputetë që ka e që i shpërndan në tre katër kryqëzime, policia në detyrë i sheh me keqardhje, në mos me mëshirë për këta të ngartët. Përpos deputetëve, ka dhe një varg të përbetuarish për ta ndjekur deri në humbëtirën që ka zgjedhur: së pari është fisi i tij klanor; së dyti, vijnë ata që u pasuruan nën hijen dhe mbështetjen e pushtetit të Saliut; së treti, janë ata që shpresojnë se do vihen në listat (ligjore, por jo dhe aq të moralshme) e deputetëve në zgjedhjet e ardhshme. Këta vijnë familjarisht. Po familjarisht vijnë dhe shumica e gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkarkuar nga vetingu. Të gjithë këta janë njerëz në hall, dikush se ka humbur lirinë, dikush tjetër se frigohet se mos humbet pasurinë.

Me këtë grupim fanatikësh, kapitali që Saliu mendon se do ta sjellin në kryeministri, që janë të zemëruar e dalin për hallin e Saliut dhe familjes së tij, që nuk kanë asgjë në program për të treguar se janë të aftë t’i bëjnë gjërat më mirë nga ç’janë, Partia Socialiste dhe Edi Rama jeton në pushtet edhe 100 vjet të tjera!

Nuk desha ta zë në gojë, që këta nuk i beson kush se nuk janë ata të parët, ata të ’97-tës, se përmendet shpesh, por shtrëngohem ta bëj se vlen për mëndjembyllurit dhe iluzionistët, t’u kujtosh se falangat fanatike që mban nga pas janë po ata!