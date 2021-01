Nga Artur Ajazi

Ilir Meta dhe Lulzim Basha, dy kandidatët rivalë për kreun e opozitës pas zgjedhjeve të 25 Prillit, duket se po ecin paralelisht në qorrsokakun e tyre duke nisur nga ngritja e akuzave dhe shpifjeve të pabaza, deri tek premtimet ëndërrimtare. “Ikja e elitave, liria e mediave, anullimi ligjit mbi çendusrën”, janë disa prej premtimeve aspak joshëse dhe aspak të besueshme, që kryetari Partisë Demokratike dhe Meta si kryetar de facto i LSI-së, po bëjnë vazhdimisht për atë pjesë të shqiptarëve që ka kohë ti dëgjojë. Sa për statistikë.

Vetëm për periudhën 2005-2013,nga Shqipëria u larguan afro 26 mijë persona, të cilët janë flakur nga vendet e tyre të punës nga administrata shtetërore. Sot, 99 per qind e tyre janë jashtë vendit. Vetëm për periudhën 2005-2013, nga Shqipëria u larguan mbi 144 mijë të rinj dhe të reja, të cilët pasi kishin mbaruar arsimin e lartë, nuk kishin asnjë shans punësimi në administratë dhe subjekte private. Këto pa llogaritur ikjet ilegale dhe ato me viza të blera në vendet e Euroopës, SHBA, Kanada dhe vende të tjera të botës, të qindra mijëra të tjerëve.

Gjithashtu, vetëm për periudhën 2005-2013, mbetën me dëshirën e tyre në vendet e Europës, mbi 4 mijë studentë, që përfunduan studimet e larta dhe nuk kishin asnjë shans të sistemoheshin në Shqipëri sipas profilit përkatës. Kjo për faktin sepse qeverisja e asaj kohe ku bënte pjesë Lulzim Basha dhe Ilir Meta, nuk kishin asnjë “shteg” të hapur për punësimin e tyre. Të paktën Basha dhe Meta nuk mund ta mohojnë procesin e ikjes masive të shqiptarëve në kohën e pushtetit të tyre, paçka se sot derdhin “lot” për ikjen e elitave. Nga viti 2013 deri sot, vetëm nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës, janë larguar dhunshëm (si armiq të kryetarit) mbi 2 mijë persona, intelektualë dhe kontributorë të hershëm në atë parti, (pa llogaritur anëtarësinë në bazë) ndërsa tek LSI-ja, qëndrojnë të kapur fort pas Ilirit, servilët dhe dështakët e pushtetit të djeshëm, pasi nuk bëhet fjalë për afrime dhe “prurje” të reja intelektuale. Atëhere pse i “fryn” kaq shumë këtij kavalli Basha dhe Meta, përse merren shpesh dhe kaq gjatë me “intelektualizmin”, kur sa i kishin, i vunë drunë, i përzunë, nuk i lanë të flasin dhe të shprehin mendimin e tyre në forumet e partisë?

Asnjëherë si kurrë më parë, afrimi elitave dhe të rinjve me prirje intelektuale, nuk ka qenë proçes kaq i hapur dhe transparent, sa ç’është në Partinë Socialiste. Do të ishte vetë Edi Rama, ai që do të këmbëngulte me forcë, nisjen e proçesit për hapjen e partisë, afrimin e emrave dhe elitës intelektuale në forumet e saj, apo në bordet e qeverisjes, duke treguar jo vetëm maturi dhe transparencë etike dhe politike, por edhe vendosmëri për të reformuar gjithë spektrin e majtë politik. Ikja e “elitave dhe intelektualëve”, ka ndodhur dhe po ndodh vazhdimisht në partitë ekstremiste, siç janë PD dhe LSI në Shqipëri. Ndodh ajo, në partitë ku është shtypur liria dhe e drejta e fjalës, ku është ndrydhur demokracia e brëndshme, por jo në ato subjekte politike që kanë sjellë gjithmonë ndryshimin dhe transformimin strukturor, siç ka qenë dhe mbetet Partia Socialiste.

Ikja dhe trembja e elitave, ka ndodhur dhe do të ndodhë gjithmonë në partitë që drejtohen nga “dora e fortë” e kryetarit, dhe jo në ato parti, që dëgjohet edhe zëri dhe mendimi i anëtarit. Diferencën më mirë se kushdo për këtë, e bëjnë vetë shqiptarët, e kanë bërë dhe do ta bëjnë ata edhe në 25 Prill me votën e lirë, duke i treguar Lulit dhe Ilirit, se rendja e tyre pas pushtetit të fituar me mashtrime, ka marrë fund njëherë e mirë.