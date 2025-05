Deputeti i ri i Partisë Socialiste, Erion Malaj, i dalë fitues nga zgjedhjet e 11 majit, ka reaguar ndaj pretendimeve të opozitës për manipulim zgjedhjesh.

Ai tha se retorika e PD edhe në këto zgjedhje ishte e njëjtë si në ato të kaluara kur fillimisht shpallin fitoren dhe më pas thonë u vodhën.

‘Të nesërmen më 12 maj PD shpalli fitoren dhe të pasnesërmen tha u vodhën. Po hidhet poshtë procesi, kur nuk është për tu hedhur, ata që kanë kritika të ndjekin rrugën ligjore. Rama tha ne do të jemi krah SPAK edhe s’kemi për qëllim që të dobësojmë një institucion që është erdhi si nismë e PS’, tha ai.

Teksa ai do të hyj në Kuvend në Shtator, ai tha se do të jetë aktiv, por nuk do të bëjë zhurmuesin. Sipas tij, politika ka nevojë për debat konstruktiv.

‘Mendoj se ajo që duhet parë është në aspektin e parlamentit se si do të duhet që të funksionojë, unë do doja që politika të kishte debat konstruktiv. Unë do jem aktiv por jo për të bërë zhurmuesin për çështje pa rëndësi’, tha ai.

Një koment ai e pari edhe për urimin e Ambasadës së SHBA për zgjedhjet e 11 majit.