Ukraina tha këtë të hënë, më 22 shtator, se ka shkatërruar me sukses dy avionë amfibë rusë, për herë të parë në histori. Shërbimi i inteligjencës ushtarake të Ukrainës publikoi pamjet e një serie sulmesh me dron ndaj avionëve rusë.
Videoja, e cila përmban muzikë dramatike në sfond dhe grafika në stilin e lojërave kompjuterike, përfshin pamje me infra të kuqe të dy sulmeve ndaj avionëve amfibë Be-12 Chayka, si dhe një sulm ndaj një helikopteri Mi-8.
Avionët sovjetikë amfibë, që mund të ngrihen si nga uji ashtu edhe nga toka, janë të projektuar për të ndjekur nëndetëset dhe për të patrulluar në det.
“Kjo është hera e parë në histori që shkatërrohet një Be-12,” tha Drejtoria Kryesore e Inteligjencës (HUR) në një postim në Telegram.
BBC shkruan se sulmi besohet të ketë ndodhur në një bazë ajrore pranë Sevastopolit, në Krime, e cila është aneksuar nga Rusia që nga viti 2014.
Leave a Reply