Administrata për Transport në qytetin e Nju Jorkut planifikon që të ndalë sistemin e metrove nga ora 1:00 deri në 5:00 të mëngjesit të së mërkurës për dezinfektim.

Shërbimet do të rikthehen sërish, mirëpo me orar të shkurtuar për herë të parë në historinë 115-vjeçare të metrosë në këtë qytet. Qarkullimi me autobusë do të jetë falas gjatë asaj kohe.

Ky vendim vjen pas rënies për 90 për qind të kërkesës për këtë transport dhe numrit të madh të personave të pastrehë që janë duke jetuar në këto hapësira.

Guvernatori i Nju Jorkut, Andrew Cuomo ka thënë në një konferencë për media se shërbimet do të rikthehen “kur pandemia të mos jetë më problematike”.

“Ju më tregoni mua kur përfundon pandemia dhe unë ju tregoj kur rikthehet shërbimi 24-orësh”, i ka thënë ai një gazetari.

Cuomo ka thënë se Nju Jorku ka regjistruar 230 vdekje shtesë për shkak të koronavirusit në 24 orët e fundit, për dallim nga 226 sa kanë qenë ditën e diel.