Ish-ministri i Drejtësisë i LSI, Ylli Manjani komentoi deklaratën e ambasadores amerikane, e cila shprehu më herët se do e zgjidhë siç duhet evakuimin e afganëve.

Në një dalje për mediat, Manjani theksoi se Kim duhet të merret me një çështje të tillë dhe jo me punët e PD apo të Shqipërisë, të cilat nuk i takojnë.

“Nuk e vlerësoj vizitën e Escobar, nuk do zgjidhë asgjë, as demokracinë. Ambasadorja amerikane na ka thënë se do mbajmë disa afganë që do ikin në SHBA. Ambasadorja të na thotë sa vetë prej afganëve kanë marrë viza.

Kim të shohë punët e veta. Sa viza ka lëshuar të na tregojë, kaq. Ajo duhet të lëshojë vizat dhe të evakuojë njerëzit që na ka sjellë njerëzit këtu, nuk ka punë as me PD dhe as me shtetin shqiptar”, tha Manjani.

Ish ministri i LSI i bashkohet Berishes, Metes dhe njerezve te tjere qe jane ne hall per te sulmuar ambasadoren e SHBA, e cila percjell vetem qendrimin zyrtar te mikut tone te madh dhe aspak qendrimin personal.

per me teper qe Manjani nuk pyet as per viziten e Eskobar, zyrtarit te larte te SHBA i cili viziton Tiranen!

Madje keshillat e Manjanit, duket sikur thone se po i japin nje “shans te fundit” ambasadores qe te sillet mire, duke e ngritur ne nje nivel akoma me te larte daljen jashte realitetit/.m.j