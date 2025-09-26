Denis Ruçi, 22-vjeçari i cili humbi jetën tragjikisht në aksidentin hekurudhor në Tempi të Greqisë, nuk është vetëm një emër e figurë për të cilin kërkohet drejtësi në vendin fqinjë, por tashmë edhe nga ndërkombëtarët.
Një zë i rëndësishëm për vënien e drejtësisë së 22-vjeçarit është babai i tij, Panos Ruçi, i cili kërkon leje për zhvarrosjen e trupit të të birit. Kjo kërkesë sakaq, është refuzuar nga Gjykata e Apelit në Larisa, duke e shtyrë atë të protestojë në mënyrë ekstreme përpara Parlamentit helen.
Për këtë ngjarje, jehonë i është bërë edhe nga mediat ndërkombëtare, siç është ajo e AFP, që i ka kushtuar një artikull Panos Ruçit, që po sakrifikon me jetën e tij duke qenë në grevë urie prej afërsisht dy javë.
“Prej dy vitesh e gjysmë, nuk kam mundur të gjej drejtësi”, u shpreh Ruçi për AFP, teksa qëndronte i lodhur, me një kapelë të zezë në kokë dhe disa suportues të tij përreth.
Një grup vajzash, të prekura nga kjo ngjarje, kanë qarë pranë tij.
“Mos qani. Dua vetëm fytyra të buzëqeshura”, i tha Panos Ruçi vajzave.
Ai shprehet se ndihet mjaft i lodhur, por e vetmja gjë që kërkon është të dijë se çfarë i ndodhi të birit të tij.
“Jam shumë i lodhur. Ajo se çfarë më intereson është thjesht të marr të vërtetën nga ajo se çfarë i ndodhi fëmijëve tanë”, u shpreh ai për disa shoferë taksie që erdhën ta suportonin.
Ruçi ka nisur grevën në zonën ku ndodhet memoriali i përkohshëm i viktimave të tragjedisë së Tempit, përballë Monumentit të Ushtarit të Panjohur, aty ku është i shënuar edhe emri i të birit. Ai mban me vete një pankartë dhe një banderolë, përmes të cilave kërkon drejtësi dhe të drejtën për rivarrosjen e djalit.
Tragjedia e Tempit ndodhi më datë 28 shkurt 2023, rreth orës 23:21 me orën lokale. Përplasja “kokë më kokë” midis një treni pasagjerësh që vinte nga Athina për në Selanik dhe një treni mallrash që udhëtonte nga veriu drejt Larisës, i mori jetën 57 personave.
Në trenin e udhëtarëve ishin në total 350 individë, ku shumë u plagosën. Familjarët e viktimave kanë kërkuar drejtësi mbi ngjarjen. Që prej kohës kur ka ndodhur aksidenti, protesta të shumta janë zhvilluar në mbarë Greqinë.
