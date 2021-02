Kryeministri Edi Rama, nëpërmjet një video të publikuar në rrjetin social “Facebook” bën me dije se vijon puna për ndërtimin e aeroportit të Kukësit.

Teksa kujton edhe reagimet e shumta për këtë projekt nuk lë pa përmendur edhe komentet kritike, duke shkruar: “Dhe me buzëqeshjen që më ngjallin sa herë shoh ecurinë e punës me aeroportin, çunat kuksianë me dy gishta të Londrës, që ma kanë bërë copë “librin e shpis” kur postoja projektin 3D, ju uroj të gjithëve një javë të mbarë”.