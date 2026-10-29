Pentagoni ka shkarkuar kreun e planifikimit strategjik të Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë Amerikane, në kuadër të një riorganizimi të papritur, sipas një raporti të revistës The Atlantic. Lëvizja vjen ndërsa Donald Trump duket se po përgatitet të përsërisë sulmet në shkallë të gjerë ndaj Iranit.
Gjenerallejtënant Brett Sylvia është liruar nga detyrat e tij si drejtues i strategjisë, planifikimit strategjik dhe politikës strategjike në Shtabin e Përbashkët të Ushtrisë, sipas raportit, i cili citon zyrtarë të paidentifikuar të Pentagonit.
Nëse konfirmohet, shkarkimi i Sylvia-s do të jetë i fundit në një seri largimesh nga drejtimi ushtarak që prej rikthimit të Donald Trump në pushtet, në fillim të vitit 2025.
Muajin e kaluar, sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se Shtetet e Bashkuara kishin ulur me 20% numrin e gjeneralëve dhe admiralëve, një masë që, sipas tij, synonte t’i bënte ata “të përgjegjshëm”.
Hegseth e cilësoi këtë proces si një “sukses” dhe la të kuptohej se shkarkimet kishin në shënjestër oficerët që nuk mbështesnin përpjekjet e tij për ta orientuar ushtrinë drejt luftimeve, në vend të “politikave të zgjuara të administratave të mëparshme”.
Sipas The Atlantic, nuk është dhënë asnjë arsye për shkarkimin e Brett Sylvia-s dhe nuk është emëruar ende një zëvendësues. Pentagoni nuk pranoi të komentonte kur u pyet nga AFP.
Trump paralajmëron një tjetër “Tërbim Epik” ndaj Iranit
Shkarkimi i kreut të planifikimit strategjik të Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë Amerikane vjen në një kohë kur shumë vëzhgues besojnë se Trump po planifikon sulme të reja ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesit të mandatit, më 3 nëntor.
“Mund të kemi një tjetër ‘Tërbim Epik’ të vogël”, tha Trump javën e kaluar, duke iu referuar sulmeve SHBA-Izrael që shkaktuan luftën me Iranin shkurtin e kaluar. Ai nuk dha një afat të caktuar kohor.
Përpara se të merrte detyrën e tij të fundit, gjenerallejtënant Brett Sylvia kishte shërbyer si komandant i Divizionit të 101-të Ajror të Ushtrisë Amerikane, si dhe në krye të një njësie të ushtrisë amerikane në Irak.
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Burimi: Botë
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