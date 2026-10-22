Pentagoni dhe kompania amerikane e mbrojtjes Lockheed Martin kanë arritur një marrëveshje paraprake për prodhimin dhe mirëmbajtjen e të paktën 850 avionëve luftarakë F-35 Lightning II gjatë dekadës së ardhshme. Marrëveshja parashikon gjithashtu financimin e të paktën 7 miliardë dollarëve nga Lockheed Martin për iniciativa që mbështesin programin F-35.
Sipas raportimeve nga mediat e huaja, ajo nuk përbën ende një porosi përfundimtare, pasi kushtet e kontratës, çmimet dhe afatet duhet të përcaktohen në fazat e mëtejshme. Në bazë të planit, prodhimi synohet të mbahet në nivelin prej 156 avionësh në vit. Marrëveshja përfshin jo vetëm kërkesat e Shteteve të Bashkuara, por edhe porositë ndërkombëtare, pjesët fillestare të këmbimit dhe pajisjet për modernizimin e avionëve.
F-35 Lightning II është një avion luftarak i gjeneratës së pestë, i projektuar me teknologji të avancuar të padukshmërisë ndaj radarëve dhe sisteme të integruara për zbulimin e objektivave dhe kryerjen e operacioneve luftarake. Ai përbën një nga programet më të rëndësishme të industrisë amerikane të mbrojtjes.
Marrëveshja vjen në një kohë kur kërkesa ndërkombëtare për avionë luftarakë të avancuar mbetet e lartë. Greqia ka nënshkruar një marrëveshje për blerjen e 20 avionëve F-35A, të cilët pritet të mbërrijnë në vend deri në vitin 2030. Lockheed Martin parashikon se marrëveshja do të mbështesë rreth 317 mijë vende pune në Shtetet e Bashkuara dhe do të gjenerojë afro 79 miliardë dollarë aktivitet ekonomik në vit gjatë dekadës së ardhshme.
Kompania synon gjithashtu të ulë kostot e prodhimit dhe të lehtësojë vështirësitë në zinxhirin e furnizimit, nga sigurimi i lëndëve të para deri te prodhimi i komponentëve të nevojshëm për avionët. Finalizimi i marrëveshjes do të varet nga autorizimet e mëtejshme dhe përcaktimi i kushteve përfundimtare të kontratës shumëvjeçare.
The post Pentagoni dhe Lockheed Martin synojnë prodhimin e 850 avionëve F-35, në 10 vitet e ardhshme appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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