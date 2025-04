Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha premtoi se do të ndryshojë listën e barnave të rimbursueshme, me qëllim që të gjithë pensionistët t’i marrin ilaçet falas dhe me të njëjtën cilësi si në Itali.

Në takimin me banorët e Fushës së Aviacionit, Berisha tha se muajin e parë të qeverisë do të kthejnë ligjin dhe ilaçet e sakudara dhe me gjysmë efekt nuk do të tregtohen më.

“Do të ulim energjinë në 7 lekë, do të përgjysmojmë tarifën e ujit. Do futen në listën e rimbursimit 100% të gjithë ilaçet që një vend i zhvilluar, Italia apo një vend tjetër i ka në listën e rimbursimit. Nuk jemi si Italia ne, por për të sëmurët do bëhemi si Italia. Ilacet mund tja sigurojmë. Ne nuk arrijmë rrogat e tyre, por ilaçet do ja sigurojmë. Edhe lista e rimbursimeve do të ndryshojë dhe do të plotësohet. Ju them pensionistëve që do ti marrin ilaçet në Shqipëri, falas dhe të njëjtën cilësi si në Itali. Muajin e parë kthejmë ligjin, dhe në Shqipëri ilaçet e skaduara dhe me gjysmë efekti nuk mund të tregtohen më”, tha Sali Berisha.

Sali Berisha gjithashtu deklaroi se çdo shqiptar do të marrë 200 euro në muaj, ose 6.3 euro në ditë, duke dalë kështu sipas tij nga mjerimi.

“Ju mund të takoni të moshuar që nuk blejnë ilaçet, që kanë vështirësi për ushqimin.

Atëherë ne kemi një ndërhyrje urgjente dhe kjo ndërhyrje urgjente është vendosja e minimumit jetik 200 euro. Çdo shqiptar do marrë 200 euro, çka do të thotë se ai do ketë 6.3 euro në ditë. Me 6.3 euro në ditë del nga mjerimi, prapë varfëri ka, por mjerim jo.

Ky është standard ndërkombëtar, ky është standard real”, deklaroi nder te tjera kreu i PD.