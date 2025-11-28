Kancelari gjerman Friedrich Merz ka deklaruar këtë të premte, më 28 nëntor, se koalicioni i tij ka rënë dakord të kryejë një reformë të plotë të pensioneve vitin e ardhshëm, një lëvizje që ka për qëllim të adresojë shqetësimet mbi një projektligj të përkohshëm për pensionet që kishte kërcënuar të destabilizonte qeverinë e tij.
Forumi rinor i konservatorëve të Merz-it kishte deklaruar se nuk do ta mbështeste projektligjin e ri, i cili synon të ruajë nivelet aktuale të pensioneve në raport me të ardhurat, duke inkurajuar njerëzit të punojnë më gjatë, pasi kjo do t’i linte gjermanët e rinj të mbartnin kostot.
Vetoja e tyre ndaj një prej kompromiseve kryesore të konservatorëve me partnerin e koalicionit, Social Demokratët (SPD), mund të bllokonte miratimin e tij në parlament, duke shkaktuar një krizë besimi në qeveri vetëm gjashtë muaj pas marrjes së pushtetit.
Koalicioni i Merz-it ka një shumicë prej 12 votash në parlament, gjë që e bën të ndjeshëm ndaj dezertimeve. Të rinjtë konservatorë mbajnë 18 vota.
Merz pret që projektligji të miratohet javën e ardhshme
Megjithatë, kancelari gjerman tha se ishte i bindur që parlamenti do ta miratonte projektligjin javën e ardhshme, duke qenë se ai do të shoqërohej me një rezolutë që njeh nevojën për një reformë më të thellë vitin e ardhshëm, siç u ra dakord nga liderët e koalicionit gjatë takimit të tyre të përmuajshëm që u zhvillua të enjten.
“Pres miratim,” tha Merz, i cili foli me të rinjtë konservatorë më herët të premten, edhe pse ata nuk kishin premtuar se do ta mbështesnin projektligjin e tij.
Konservatorët e Merz-it dhe SPD-së premtuan të siguronin më shumë stabilitet kur formuan “martesën e interesit” pas kolapsit të koalicionit të mëparshëm trepalësh të udhëhequr nga socialdemokrati Olaf Scholz.
Por koalicioni i Merz-it është përballur me tensione që nga dita e parë, kur ai u bë kancelari i parë gjerman që dështoi të zgjidhej në raundin e parë të votimit.
Ndërsa liderët e koalicionit kanë një marrëdhënie të mirë pune, ata po luftojnë për të mbajtur ligjvënësit e tyre nën kontroll. Shumë veta brenda bllokut konservator të Merz-it janë të zhgënjyer nga shkalla e kompromisit të nevojshëm, kur fushata e tyre kishte premtuar ndryshim radikal.
Disa analistë politikë thonë se Merz, i cili nuk kishte mbajtur kurrë një post qeveritar më parë, është fajtor për sjelljen si një drejtor ekzekutiv, në vend që të punonte fort për të fituar mbështetjen e fraksioneve të ndryshme brenda koalicionit të tij.
Megjithatë, pensionet dhe drejtësia ndërbreznore po kthehen në pika kyçe politike në mbarë Europën, teksa popullsitë plaken dhe financat publike ngushtohen.
Franca, për shembull, është detyruar të pezullojë një reformë të rëndësishme të pensioneve deri pas zgjedhjeve të vitit 2027, duke sakrifikuar një nga arritjet kryesore të presidentit Emmanuel Macron për të siguruar mbijetesën e qeverisë.
