Eksperti i taksave, Edvin Stefani, ka komentuar problematikën e pensioneve në Shqipëri, duke theksuar se vitet e fundit është bërë një punë e mirë në luftën kundër informalitetit të pagave.
Sipas tij, deklarimi i pagave joreale duhet të shërbejë si një kambanë alarmi, pasi zgjidhja e kësaj problematike varet edhe nga përgjegjësia e individëve.
Eksperti u ndal edhe te përdorimi i fondeve private të pensioneve, duke theksuar rëndësinë e krijimit të një sigurie financiare për të ardhmen. Ai shpjegoi se skema e re e pensioneve krijon mundësi për tërheqjen e parave, duke përfshirë edhe përfitime nga trajtimi tatimor, por shoqërohet edhe me kosto të tjera.
“Në lidhje me informalitetin e pagave, puna është e mirë vitet e fundit, por brezi aktual i pensionistëve i referohet viteve më parë, kur kultura e kontributeve ka qenë e pakët.
Pagat joreale janë një kambanë për vetë ne, që zgjidhja vjen edhe nga ne si individë.
Tjetra është përdorimi i fondeve të pensioneve private. Ne i çojmë paratë nga biznesi në bankë për një siguri të ardhshme. Skema e re e pensioneve lejon që t’i tërheqësh paratë, nuk paguan tatim page, por krijohen edhe shpenzime të tjera.
Çështja e pensioneve është edhe çështje kulture dhe duhet të mësojmë favorizimet. Pensionet janë një histori që ndikohet nga disa faktorë, por ka edhe faktorë të kulturës dhe qasjes mbrojtëse të individit.”
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