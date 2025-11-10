Qeveria shqiptare ka prezantuar buxhetin e vitit 2026, një paketë që synon të përmirësojë jetesën e shtresave më të pambrojtura dhe të mbështesë ekonominë në mënyrë të qëndrueshme.
Ky buxhet parashikon rritje graduale të pensioneve, përmirësim të pagave minimale dhe masa për të fuqizuar sektorin privat, duke shërbyer si një hap i rëndësishëm drejt stabilitetit social dhe ekonomik.
Nënkryetarja e Kuvendit, Klodiana Spahiu, e ftuar në Klan News nga gazetarja Enita Mema, e vlerësoi këtë buxhet si një mundësi për të adresuar nevojat e qytetarëve.
“Duhet të jemi të qartë për qytetarët që na dëgjojnë. Në fakt, ndihemi të pak të lehtësuar me këtë buxhet krahasuar me zotimet që kishim marrë në mandatin e fundit, sepse ka qenë një insistim i kahershëm i të gjithë kolegëve, i ministrisë dhe i kryeministrit për të bërë të mundur një reformë”, tha Spahiu.
Ajo shtoi se puna në komisionin e punës dhe çështjeve sociale dhe të shëndetësisë ka qenë intensive, dhe diskutimet kanë synuar realizimin e një skeme që garanton pension minimal dhe rrogë minimale me dinjitet:
“Debatet në komision ishin për shtresat më të dobëta, të cilëve u dedikohet mbështetje e veçantë. Kjo skemë e gjetur nga qeveria dhe e transmetuar sot nga ministri i ekonomisë dhe kryeministri, mendoj se është një nga skemat më të favorshme”, deklaroi Spahiu.
Sipas saj, buxheti 2026 parashikon rritjen graduale të pensioneve dhe nivelin e tyre për vitet e ardhshme.
Pension minimal: 400 mijë lekë
Pension i pjesshëm: 250 mijë lekë
Pension për invaliditet: 300 mijë lekë
Pension familjar: 180 mijë lekë
Pension për fshatin: 180 mijë lekë
“Rritja e pensioneve do të jetë graduale, e indeksuar dhe e mbështetur nga fondet shtesë për vitet 2026-2028. Kjo siguron përmirësim të vazhdueshëm të kushteve të jetesës për pensionistët”, tha nënkryetarja e Kuvendit.
Ajo bëri të ditur se një pjesë e rëndësishme e këtij buxheti është edhe mbështetja për pagat minimale.
“Rritja e pagës minimale nga 400 mijë në 500 mijë lekë është një mbështetje për shtresat më të margjinalizuara. Qeveria do të kompensojë për 9 muaj edhe siguracionin për sektorin privat, për të siguruar që rritja e pagave të ndodhë në mënyrë të barabartë në të gjithë sektorët”, tha Spahiu.
Një tjetër komponent i rëndësishëm, sipas saj, është ruajtja e paqes fiskale dhe sigurimi i rritjes ekonomike të qëndrueshme.
“Rritja ekonomike shkon paralelisht me rritjen e pagave, uljen e borxhit publik dhe fuqizimin e sektorëve strategjikë si turizmi dhe energjia. Numri i pensionistëve është rritur dhe kjo është një përgjegjësi e madhe për buxhetin, por paralelisht duhet të mbështesim edhe punonjësit dhe sektorin privat”, theksoi Spahiu.
Nënkryetarja e Kuvendit përfundoi duke theksuar se buxheti i vitit 2026 është një hap i rëndësishëm për të forcuar ekonominë, për të rritur punësimin dhe për të mbështetur zhvillimin e vendit në sektorët kyç.
“Kjo politikë është më e drejtë për shtresat që u detyrohemi më shumë dhe vendi ynë mund të ecë përpara, duke fuqizuar turizmin, energjinë dhe sektorë të tjerë strategjikë”, përfundoi Spahiu.
