Në një lidhje me Skype në emisonin “Java në RTSH” ishte ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani.

Osmani foli ekskluzivisht për emisionin “Java në RTSH” në lidhje me sfidat e Maqedonisë për antarësimin në BE.

Në panelin me analistët Preç Zogaj dhe Lorenc Vangjeli, Osmani u shpreh se Bullgaria është e pakënaqur, por nuk e ka problemin vetëm me Maqedoninë por me të gjitha vendet e BE.

“Pandemia ndikoi që të mos ketë komunikim të rregulltë por edhe proceset zgjedhore ndikuan. Tani jemi në një situatë që Bullgaria konsideron që marrëveshja nuk po jep rezultate dhe i duhet garanci shtesë. Tani Bullgaria ka bërë problem jo vetëm me ne por me vendet europiane. Në esencë është humbja e besimit dhe kërkesa e garancisë shtesë që është e papranueshme për BE edhe për ne.”- u shpreh Osmani në “Java në RTSH”.

Më tej, ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut u shpreh se komisioni i tyre ka zhvilluar 12 takime në 2 vjet mirëpo sërish Bullgaria e konsideron si dicka të pamjafueshme, por lidhur me këtë Osmani tha që janë të gatshëm për të kontribuar në rehatinë e Bullgarisë.

“Komisioni ynë ka mbajtur 12 takime përgjatë 2 viteve. Nga Bullgaria konsiderohet e pamjaftueshme. Ne nuk ikim nga marrëveshja, por edhe nëse duhet garanci shtesë, ne jemi gati të kontribuojmë në rehatinë e Bullgarisë. Parimet europiane e kanë ruajtur procesin. Ne jemi popull I cili bashkëudhëheq me shtetin. Ne punojmë për ta zhvilluar vendin. Edhe tani, është treguar solidaritet. Po flas si përfaqësues i komunitetit shqiptar.”– u shpreh ministri i Jashtëm i Maqedonisë.

Lidhur me pengesat, Osmani u shpreh se nuk ka pengesa të formave juridike që Bullgaria të mbajë këtë qëndrim. Përsa i përket pakicave maqedonase në Shqipëri, ai u shpreh se qytetarët kanë të drejtën e tyre për të zgjedhur komunitetin.

“Nuk ka pengesa të formave juridike që Bullgaria të jap këtë reagim, por po e shohim qershorin si mundësi të vetme. Do jetë e vështirë. E mira është që do jetë në dorë të Sllovenisë propozimi I Portugalisë. Sa i përket pakicës maqedonase në Shqipëri, kjo është një pjesë e dallimeve. Qytetarët duhet të shprehen lirshëm se cilit komunitet i takojnë dhe e kanë të drejtën e tyre për të zgjedhur identitetin.”- u shpreh Bujar Osmani në emisionin “Java në RTSH”.

/b.h