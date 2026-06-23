Një përplasje e pazakontë midis qeverisë amerikane dhe kompanisë së inteligjencës artificiale Anthropic ka ngritur pyetje të mëdha mbi mënyrën se si duhet të rregullohet teknologjia më e avancuar e AI-së. Sipas analizës së gazetarit Fareed Zakaria, administrata e presidentit Donald Trump i kërkoi kompanisë që të çaktivizonte modelin e saj më të ri brenda vetëm 90 minutash, një veprim që tronditi industrinë teknologjike.
Çfarë ndodhi?
Sipas raportimeve, qeveria amerikane ngriti shqetësime të forta për sigurinë kombëtare lidhur me modelet e reja të Anthropic, të njohura si Mythos dhe Fable. Administrata argumentoi se këto sisteme kishin aftësi shumë të avancuara në zbulimin dhe shfrytëzimin e dobësive kibernetike, çka mund të krijonte rreziqe serioze nëse binin në duar të gabuara. Pas një njoftimi urgjent, kompania u detyrua të ndërpriste aksesin në modelet e saj.
Sipas disa burimeve, alarmi u përforcua nga kërkime që sugjeronin se modeli mund të identifikonte dhe shfrytëzonte dobësi softuerike me efikasitet të jashtëzakonshëm, duke ngritur frikën e një krize të re në sigurinë kibernetike.
Kritikat e Fareed Zakaria
Zakaria argumenton se problemi nuk është vetëm vetë Anthropic, por mënyra se si po qeveriset inteligjenca artificiale në Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, administrata Trump kishte njoftuar pak javë më parë se do të krijonte një proces të strukturuar për vlerësimin e modeleve të avancuara të AI-së. Megjithatë, para se ky proces të ndërtohej, qeveria ndërhyri në mënyrë të menjëhershme kundër një kompanie të veçantë.
Ai paralajmëron se vendime të tilla ad hoc krijojnë pasiguri për kompanitë, investitorët dhe aleatët ndërkombëtarë të SHBA-së. Nëse një produkt mund të hiqet nga tregu me kaq pak paralajmërim, partnerët e huaj mund të pyesin veten nëse infrastruktura amerikane e AI-së është një bazë e besueshme për ekonomitë e tyre.
Përtej çështjes së sigurisë
Raportet sugjerojnë se tensionet mes administratës Trump dhe Anthropic nuk janë të reja. Ka pasur mosmarrëveshje të mëparshme lidhur me përdorimin e AI-së nga ushtria dhe me politikat e sigurisë së kompanisë. Disa kritikë pretendojnë se faktorë politikë dhe mosmarrëveshje personale mund të kenë luajtur rol në ashpërsinë e reagimit qeveritar, megjithëse administrata këmbëngul se veprimi ishte motivuar nga shqetësime të sigurisë kombëtare.
Propozimi: një “Bankë Qendrore” për AI-në
Në përfundim të analizës së tij, Zakaria propozon krijimin e një institucioni të pavarur për mbikëqyrjen e inteligjencës artificiale, të ngjashëm me rolin që luan Federal Reserve në sistemin financiar amerikan. Një institucion i tillë do të mund të testonte modelet para publikimit, të përcaktonte standarde të qarta sigurie dhe të vendoste masa graduale korrigjuese në vend të ndalimeve të menjëhershme.
Përfundimi
Sipas Fareed Zakaria, konflikti mes administratës Trump dhe Anthropic është beteja e parë e dukshme për kontrollin e inteligjencës artificiale. Debati nuk ka të bëjë vetëm me një kompani apo një model të veçantë AI, por me pyetjen më të madhe: a do të qeveriset kjo teknologji transformuese përmes rregullave të qarta dhe institucioneve të qëndrueshme, apo përmes vendimeve të shpejta politike dhe ndërhyrjeve të papritura?
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