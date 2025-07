Teksa seanca plenare parlamentare u shoqërua me debate të forta dhe deri ironi dhe mungesë etike në disa raste, kryetarit të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Niko Peleshi, mori fjalën për procedurë.

Ai u shpreh se e ndjente të nevojshme që duke parë se opozita nuk pushonte fyerjet edhe në seancën e fundit të legjislaturës 4-vjeçare, ku kishin kaluar mbi 500 ligje dhe madje 18 vendime të cilësuara bashkë me votën e tyre, kolegët përsëri nuk kurseheshin nga fjalori.

Dhe në fund ai kujtoi se pas katër vitesh në atë sallë, përsëri deputetët opozitarë nuk arrinin të thonin një fjalë pozitive.

“Kur në ditën e fundit të një legjislature, kur edhe nëse zemra nuk ta thotë, zemra bëhet gur dhe thua disa fjalë të mira për njëri-tjetrin, për punën e përbashkët që kemi bërë, për më shumë se 520 ligje të miratuara së bashku, për afro 200 marrëveshje ndërkombëtare ku edhe opozita ka dhënë votën e saj, për 18 ligje me shumicë të cilësuar ku gjithashtu opozita ka kontribuar, në vend të këtyre fjalëve, dëgjohen fjalë që nuk meritojnë të thuhen në këtë sallë. Fjalë si ‘çingije’, ‘sulltanë’, shpallen ‘të gjithë ‘të vënë në rresht’ që u adresohen të gjithë deputetëve këtu. Dhe të thuash se jemi të gjithë në rresht, do të thotë të depersonalizosh deputetin 100%. Por deputetët janë zgjedhur me votën e këtij populli, me afro një milion vota”, tha Peleshi.