Është një detyrë tepër e vështirë të përzgjedhësh mijëra lojtarë nga 22 turne të zhvilluar përgjatë pothuajse një shekulli për të renditur 10 legjendat më të mëdha të historisë së Kupës së Botës.
Pesë ose gjashtë emrat e parë duken të qartë edhe pse renditja mbetet gjithmonë e debatueshme, por janë pikërisht vendet e mbetura ato që ndezin diskutimin më të madh.
Është e vështirë, për shembull, të lihet jashtë Miroslav Klose, edhe pse, në një renditje të tillë, golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në Kupën e Botës do të pozicionohej i 11-ti.
Nuk ka vend as për Garrinchën, sulmuesin magjik brazilian, i cili kishte një këmbë më të shkurtër se tjetra, apo për Roberto Baggion, ikonën italiane, si dhe për francezin Just Fontaine, i cili realizoi 13 gola vetëm në Botërorin e vitit 1958.
Më poshtë sjellim disa nga emrat e mëdhenj të futbollit, që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në një kompeticion kaq “hyjnor” siç është Kupa e Botës.
10. Sir Geoff Hurst (Angli)
Hurst hyri në histori me tripletën në finalen e vitit 1966 në Wembley, ku Anglia mposhti Gjermaninë Perëndimore. Ai mbetet i vetmi anglez, i cili ka shënuar tre gola në një finale të Kupës së Botës.
9. Cafu (Brazil)
I vetmi lojtar që ka luajtur në tre finale radhazi (1994, 1998, 2002). Si kapiten, ai ngriti trofeun në 2002 dhe u bë simbol i qëndrueshmërisë dhe lidershipit brazilian.
8. Paolo Rossi (Itali)
Ylli i Botërorit 1982, u rikthye pas një pezullimi dhe udhëhoqi Italinë drejt titullit me gola vendimtarë ndaj Brazilit, Polonisë dhe Gjermanisë Perëndimore, duke fituar “Golden Boot” dhe “Golden Ball”.
7. Zinedine Zidane (Francë)
I frymëzoi Francën drejt titullit të parë në 1998 me dy gola në finale ndaj Brazilit. Më vonë, karriera e tij u shënua nga finalja e 2006 dhe goditja me kokë ndaj Materazzit.
6. Kylian Mbappé (Francë)
Ende aktiv, Mbappé shkëlqeu në 2018 duke fituar Kupën e Botës dhe në 2022 shënoi hat-trick në finale ndaj Argjentinës, duke treguar aftësi në skenën më të madhe.
5. Franz Beckenbauer (Gjermani Perëndimore)
Kapiten i Gjermanisë Perëndimore që fitoi Kupën e Botës 1974. Më vonë fitoi edhe si trajner në 1990, duke hyrë në histori si një nga figurat më të mëdha të futbollit.
4. Lionel Messi (Argjentinë)
U kurorëzua kampion bote në 2022 pas një turneu të jashtëzakonshëm, duke udhëhequr Argjentinën me gola dhe asistime vendimtare në rrugën drejt titullit.
3. Ronaldo (Brazil)
“Fenomeni” u rikthye fuqishëm në 2002 pas dëmtimeve dhe shënoi 8 gola, përfshirë dy në finalen ndaj Gjermanisë, duke fituar Kupën e Botës dhe duke u bërë golashënues legjendar.
2. Diego Maradona (Argjentinë)
Legjenda e 1986-s në Meksikë, ku praktikisht e udhëhoqi i vetëm Argjentinën drejt titullit me gola ikonë kundër Anglisë dhe Belgjikës dhe një finale të madhe ndaj Gjermanisë Perëndimore.
1. Pelé (Brazil)
Tre herë kampion bote (1958, 1962, 1970) dhe vetëm 17 vjeç kur shpërtheu në skenën globale. I konsideruar si lojtari më i madh në historinë e Kupës së Botës.
Disa nga lojtarët më të mëdhenj të futbollit, si ikona holandeze Johan Cruyff, sulmuesi portugez Eusebio dhe makina e shënimit të golave të Gjermanisë, Gerd Muller, gjithashtu mungojnë – ndoshta një vend në 20 më të mirët do ta kishte bërë këtë më të lehtë.
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