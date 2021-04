Kina ka regjistruar një përmirësim të dukshëm në cilësinë e ajrit dhe përmirësim të mëtejshëm në cilësinë e mjedisit të ujërave sipërfaqësore, sipas një raporti të paraqitur për diskutim në seancën në vazhdim të Komitetit të Përhershëm të Kongresit Popullor Kombëtar të hënën.

Cilësia e ajrit në të gjithë vendin gjithashtu u përmirësua dukshëm në 2020-n, me 202 qytete që plotësojnë standardet e cilësisë së ajrit, 45 më shumë se gjatë vitit të kaluar, sipas raportit nga Këshilli i Shtetit, shkruan “Xinhua”.

Numri i ditëve të ndotura rëndë në zonat kryesore, të tilla si rajoni Pekin-Tianjin-Hebei, Delta e lumit Yangtze dhe Rrafshi Fenwei, ra ndjeshëm.

Përqendrimi i ozonit gjithashtu ra në vitin 2020, duke rënë në 138 mikrogramë për metër kub, me një rënie prej 6.8 për qind nga viti në vit, shton raporti. Ishte rënia e parë vjetore në përqendrimin e ozonit në Kinë që nga viti 2015. Ndërkohë, cilësia e ujit sipërfaqësor pa përmirësim të vazhdueshëm. Cilësia e ujit të rrjedhës kryesore të lumit Yangtze arriti në ose mbi Shkallën II në sistemin e cilësisë së ujit me pesë nivele të vendit. Sidoqoftë, problemi i ndotjes së ndikuar nga moti vazhdon ende në Kinë, thotë raporti, me ndotjen e ajrit ende të ndjeshme gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit, ndërsa dëmtimi i ekosistemeve ujore është ende i zakonshëm. Këtë vit do të bëhen përpjekje për të forcuar legjislacionin në lidhje me mjedisin ekologjik dhe inspektimin e zbatimit të ligjit, në mënyrë që të bëhet përparim në betejën kundër ndotjes, thuhet në raport.