Kina ka miratuar një strategji të re të sigurisë së energjisë, duke u zotuar për nxitje të reformave në furnizimin dhe konsumin e energjisë, ndërtimin e tregut dhe novacionin ndërsa forcon bashkëpunimin ndërkombëtar, sipas librit të bardhë të publikuar të hënën.

Një nga reformat në proces është përmirësimi i strukturës së konsumit të energjisë në vend duke kontrolluar konsumin e panevojshëm. Kina ka forcuar kontrollin e konsumit të përgjithshëm të energjisë dhe intensitetit të përdorimit të saj, ka forcuar kursimin e energjisë në të gjitha fushat e zhvillimit shoqëror dhe ekonomik dhe ka ndërmarrë masa për të rregulluar strukturën e saj industriale, për të nxitur kursimin në procesin e urbanizimit dhe për të zhvilluar një sistemi transport të gjelbër dhe me karbon të ulët.



Për të optimizuar dhe diversifikuar strukturën e saj të furnizimit me energji, Kina ka promovuar vazhdimisht përdorimin e pastër dhe efikas të energjisë fosile, duke i dhënë përparësi zhvillimit të energjisë së ripërtëritshme, zhvillimin e energjisë bërthamore në një mënyrë të sigurt dhe të rregullt dhe ngritjen e përqindjes së energjisë jo-fosile në struktura e furnizimit me energji .Nën parimin e barazisë dhe përfitimit reciprok, Kina po zgjeron hapjen ndaj botës. Ajo promovon zhvillimin e energjisë së gjelbër dhe të qëndrueshëm nën nismën “Një brez, një rrugë” dhe përpiqet të përmirësojë lidhjen e infrastrukturës energjetike. Si një pjesëmarrëse aktive në qeverisjen globale të energjisë, Kina ka rritur bashkëpunimin dhe shkëmbimin energjetik me vendet e tjera, duke lehtësuar tregtinë ndërkombëtare dhe investimet në sektorin e energjisë.