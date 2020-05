Pedalimi në korsitë e biçikletave në kryeqytet është jo vetëm një mënyrë efikase e lëvizjes, që ndikon edhe në shëndet, por një mënyrë argëtimit. Me nismën e fundit të Bashkisë së Tiranës, pedalimi do të jetë padyshim edhe më argëtues dhe i preferuar nga të gjithë.

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit, Bashkia e Tiranës ka organizuar një konkurs me fokus pedalimin dhe rritjen e numrit të përdoruesve të biçikletës, duke ndihmuar kështu në një mjedis sa më të sigurt dhe të shëndetshëm për banorët e kryeqytetit dhe vizitorët e tij të shumtë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, teksa prezanton nismën “Pedalo Tiranën”, thotë se për fituesit e konkursit, të cilët do të ketë edhe numrin më të madh të kilometrave të kryera me biçikletë nga sot e deri më datë 5 Qershor, do të ketë tre çmime.

“Pedalo Tiranën🚲, një konkurs mbi numrin më të madh të kilometrave të kryera me biçikletë që do të nisë nga sot dhe do të përfundojë në Ditën Ndërkombëtare të Mjedisit, më datë 5 Qershor. 3 fituesit do të shpërblehen për dashurinë për qytetin me:

Vendi i parë: Laptop

Vendi i dytë: Tablet

Vendi i tretë: Smart Watch

Nisim pedalimin!! 💪🚴🚴🏻♀”, shkruan kryebashkiaku Veliaj.

Kujtojmë se edhe gjatë këtyre muajve të situatës së krijuar me Covid-19, Bashkia e Tiranës ka vijuar punën për shtimin e korsive të biçikletave, duke synuar një mjedis sa më të sigurt, të shëndetshëm dhe ajër të pastër për qytetarët e saj.