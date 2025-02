Pedagogu Ramiz Metaliaj, i cili ka punuar për 30 vite në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ishte i ftuar në emisionin “Now” për të folur rreth lëshimit të 20 masave sigurie nga SPAK për abuzime me tendera në këtë Universitet.

“Më vjen keq që Univesiteti i njohur ndërkombëtarisht ra në këtë pikë, por siç kanë shkuar punët deri tani, e prisja që do binte.

Ndërhyrjen e SPAK e konsideroj si një bisturi që ndërhyn në operacion dhe shëron, ka bërë mirë dhe duhet të thellohet edhe më tej. Janë parë vetëm 9 tendera, ka shumë gjëra të tjera. Bujqësori e humb mundësinë për t’u ritransformuar dhe për të qenë në parametrat normal të funksionimit. Këto gjithsesi nuk e cënojnë unifikimin e programeve të Bokut të Vjenës. Ka 300 profesorë univesiteti. Kemi kaluar në fazën e hartimit të programeve mësimore, me kurrikula të ngjashme me universitetin me prestigjoz në botë.”, tha pedagogu.

Metaliaj shton se një ndërhyrje e tillë nga SPAK, për të ishte diçka e pritshme. Më tej, ai ka folur dhe për faktin që ka mungesa pajisjesh në Universitet por kjo nuk i bën pedagogët më pak profesionalë. Pedagogu thekson se çdo pajisje brenda godinës, nuk e kanë burimin nga paratë e shtetit shqiptar.

“Aksioni i SPAK ishte diçka e pritshme duke parë abuzimet. Personalisht kam një laborator të mbrojtjes së pyjeve dhe çdo gjë që është brenda saj është blerë jo me paratë e shtetit por nga investimet e projekteve të BE, të Bankës Botërore, vetëm godina është ndërtuar nga paratë e shtetit.

Ndërkaq, është e vërtetë që ka probleme mungesash, pasi mungojnë shumë kushte, por stafi akademik nuk duhet të goditet në këtë pjesë. Nëse ka staf akademik profesional, ka Universiti Bujqësor. Nëse ka mungesë pajisjesh, pedagogu bën një kërkësë administratës që duhet një pajisje, më pas administrata merr kërkesën, studion tregun sa kushton malli dhe kur e sjell duhet parë nga ne nëse pajisja ka specifikat e kërkuara”, tha pedagogu Ramiz Metaliaj.