Presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metzola, ka hedhur poshtë një propozim për një minutë heshtje në nder të aktivistit konservator Charlie Kirk, i cili u vra të mërkurën në Universitetin e Utah.
Propozimi u paraqit nga eurodeputeti i Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë (ECR), Charlie Weimers, si një akt simbolik për të mbrojtur lirinë e fjalës. Sipas Politico, propozimi kishte për qëllim të deklaronte se “e drejta e lirisë së fjalës nuk mund të shfuqizohet”.
Kirk, 31 vjeç, i cili ishte i njohur për pikëpamjet e tij konservatore dhe mbështetjen për Presidentin e SHBA-së Donald Trump, u vra ndërsa fliste para studentëve në Universitetin e Utah-ut.
Propozimi për një minutë heshtje u prit me rezistencë, pasi Metsola e hodhi poshtë veprimin, duke cituar rregulloren e procedurës së Parlamentit e cila përcakton që minutat e heshtjeve shpallen nga Presidenti në fillim të seancës plenare, e cila u zhvillua të hënën. Sipas zëdhënësit të Presidencës, që të zbatohet një minutë heshtje, duhet të paraqitet një kërkesë nga një grup politik.
Në vend të një minute heshtjeje, Weimers mori fjalën për të shprehur qëndrimin e tij mbi incidentin dhe më pas u përpoq t’i jepte pjesën tjetër të kohës së tij një homazh në heshtje. Megjithatë, nënkryetarja e Parlamentit Europian, Katarina Barley, e ndërpreu përpjekjen, duke provokuar një reagim nga eurodeputetët e ekstremit të djathtë dhe të krahut të djathtë, të cilët goditën karriget e tyre dhe bërtitën.
Deklarata e Barley-t, e cila shpjegoi se propozimi ishte refuzuar nga Presidenti, u prit me duartrokitje nga eurodeputetët e qendrës së majtë dhe liberalët. Ndërsa grupet e qendrës së majtë dhe të krahut të majtë refuzuan të komentonin mbi këtë çështje, ata argumentuan se vendimi ishte përgjegjësi e Presidencës.
Outrageous. Members of the European Parliament refused to stand with @weimers for a minute’s silence to honour the assassinated Charlie Kirk.
EP VP tried to dismiss it on a technicality.
We should be clear in standing against political violence!pic.twitter.com/rf7iIF76ln
— MCC Brussels (@MCC_Brussels) September 11, 2025
Leave a Reply