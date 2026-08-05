Përparim Gruda nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka deklaruar se partia e tij nuk është penduar për vendimin për të mos marrë pjesë në takimin e thirrur nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.
Gruda tha se ky vendim nuk është marrë me ngut, pa diskutim apo si rezultat i ndonjë pakënaqësie personale, por është një qëndrim i menduar i PDK-së.
“Nuk jemi pishman, sepse kjo nuk është një përgjigje e marrë me ngut, as pa një diskutim dhe as si rezultat i ndonjë inati. Përgjigjja ‘jo’ është fare e thjeshtë, sepse nuk ka ndryshuar asgjë që para zgjedhjeve të 7 qershorit”, deklaroi Gruda.
Sipas tij, kryeministri Albin Kurti ka vazhduar me të njëjtat kërkesa dhe ambicie politike edhe pas takimeve me partitë opozitare.
“Zoti Kurti i ka shfaqur të njëjtat pritje dhe ambicie. Ai do t’i marrë të gjitha pushtetet, përfshirë edhe postin e presidentit. Po përpiqet të krijojë përshtypjen se po e ndan pushtetin me opozitën, por në fakt nuk po e ndan atë”, u shpreh Gruda.
Ai kritikoi edhe procesin e takimeve politike, duke e cilësuar si një veprim që, sipas tij, synon vetëm krijimin e lajmeve mediatike.
“Ne nuk kemi nevojë të marrim pjesë në një teatër politik, ku shkohet në takime vetëm për të prodhuar lajme që i duhen Kurtit”, tha Gruda.
Përfaqësuesi i PDK-së deklaroi se partia e tij nuk mbështet një marrëveshje që, sipas tij, do t’i jepte Kurtit kontroll mbi të gjitha institucionet, por as nuk kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje të reja.
“Ne nuk shkojmë të negociojmë me një njeri që i do të gjitha pushtetet, por as nuk duam ta çojmë Kosovën në zgjedhje. Ne qëndrojmë me opozitën dhe do të negociojmë me të tjerët”, përfundoi Përparim Gruda.
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