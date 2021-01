PDK nuk humb kohë, nxjerr listën pas Vetëvendosjes

PDK ka publikuar listën me 100 emra kandidatë për zgjedhjet e Kosovës fill pasi një veprim të tillë e bëri Vetëvendosja.

Në këto zgjedhje PDK nuk do të ketë as Veselin dhe as Thaçin, ndërkohë që listën e kryeson kandidati për kryeministër, Enver Hoxhaj.

Në listë janë edhe emër të njohur si Ganimete Musliu, Rashit Çalaj, Uran Ismaili, Xhavit Haliti etj. Vetëvendosje e quajti ”Lista e Referendumit”, kurse PDK e quan ”Lista fituese e Rimëkëmbjes”.

LISTA ME KANDIDATË E PDK

Lista fituese e Rimëkëmbjes. Emra që përfaqësojnë vlera profesionale dhe kombëtare. Ekipi që do ta rimëkëmbë shtetin nga dështimet e dy qeverive paraprake.

