Në cilësinë e ekspertit të Komisionit të Reformës Zgjedhore i propozuar nga Partia Demokratike dua t’ju vë në dijeni që pretendimet e ngritura për zvarritje të punës së këtij komisioni nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike janë totalisht të gënjeshtra dhe dashakeqëse.

Komisioni i Reformës Zgjedhore ka zhvilluar disa mbledhje dhe më konkretisht:

06.09.2022, dt. 03.10.2022, dt. 31.10.2022, dt. 16.12.2022. Gjatë kësaj periudhe është bërë një punë shumë voluminoze nga ana e Partisë Demokratike dhe ekspertët e saj për të paraqitur një draft ndryshimesh që do të implementoheshin në zgjedhjet vendore të 14 Maj-it.

Propozimet e Partisë Demokratike adresonin rekomandimet e OSBE/ODIHR dhe i jepnin zgjidhje në themel problemeve të ngritura në Raportin e Monitorimit të vitit 2021.

Partia Demokratike propozoj që në zgjedhjet e 14 Maj-it të kishim “Lista të Hapura” për Këshilltarët Bashkiak duke i dhënë mundësinë qytetarëve të votonin për të preferuarit e tyre dhe që mos të zgjidheshin këshilltarët sipas preferencës së kryetarëve të partive. PD propozoj ndryshimet e domosdoshme të Kodit Zgjedhor që ndalonin qeverinë të ndërhynte dhunshëm gjatë periudhës zgjedhore me përdorimin e administratës shtetërore, përdorimin e buxhetit të shtetit për qellime elektorale, propozoj ndryshime të Kodit Zgjedhor për respektimin e kohës televizive për partitë politike nga operatorët e medias, propozojë rregullime të domosdoshme për shpenzimet në fushatën zgjedhore si dhe monitorimin e portaleve elektronike dhe çdo forme tjetër komunikimi për të garantuar barazinë e armëve në fushatë zgjedhore si dhe një sërë propozimesh të tjera të cilat u paraqiten si draft ligj në Komisionin e Reformës Zgjedhore.

Të gjitha këto propozime u hodhën poshtë nga Partisa Socialiste e cila jo vetëm që nuk i pranoj ato për në mënyrë arrogante nuk paraqiti asnjë propozim alternativ për ndryshimet e nevojshme dhe të kërkuara nga OSBE/ODIHR.

Për sa i përket pretendimeve të disa nga anëtarëve të Komisionit të Reformës Zgjedhore të propozuar nga ana e Partisë Demokratike ju deklarojë në përgjegjësi të plotë që asnjë prej tyre nuk ka sjellë asnjë propozim madje as kanë denjuar që të marrin pjesë në mbledhjet e komisionit dhe as kanë bashkëpunuar me ekspertët e caktuar nga PD.

Për të qënë transparent me të gjithë qytetarët po ju publikojë të gjithë komunikimin elektronik që kam me ta dhe kërkesën time të për të bashkëpunuar me secilin prej tyre.

Unë e kuptoj luftën politike për interesa të vogla dhe meskine por të mohosh punën e disa njërëzve që me përkushtim maksimal kanë bërë për llogari të Partisë Demokratike do të thotë që mohosh vetën.

Kushdo që pretendon të bëjë një reformë me dyer të mbyllura për të rregulluar ca punë të vetat i ka bërë llogaritë gabim, propozimet e Partisë Demokratike janë në dritën e diellit, nëse duan reformë për shqiptarët ti nxjerrin propozimet e tyre publikisht që ti shohin qytetarët./m.j