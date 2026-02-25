Partia Demokratike do të zbresë më 28 shkurt në shesh në kuadër të protestës së radhës kombëtare, ku nuk kanë munguar tensionet dhe hedhjet e molotovit. Duke diskutuar mbi këto protesta, analisti Lorenc Vangjeli tha në emisionin “Trialog” në RTSH, se si Edi Rama ashtu edhe Sali Berisha kanë nevojë për një nivel të caktuar destabiliteti në vend.
Sipas tij, Berishës i duhet destabiliteti për t’u faktorizuar, ndërsa Ramës i intereson një destabilitet i kufizuar për t’u paraqitur si “zjarrfikësi” që shuan krizën.
“Rama dhe Berisha kanë nevojë për pak destabilitet të këtij vendi. Berishës i duhet destabiliteti për t’u faktorizuar dhe, në rast përshkallëzimi të situatës, pasi më pas ai është një emër në tavolinë për të diskutuar zgjidhjen e çështjes. Ramës i intereson pak destabilitet për të thënë se jam “zjarrfikësi” për të shuar një gjë të tillë”, tha Vangjeli.
Vangjeli theksoi se, nëse vijon kjo spirale protestash, është detyra e kryeministrit të jetë zgjidhës i krizave.
“Nëse vijon kjo spirale protestash, është detyra e Ramës që të jetë zgjidhës i krizave dhe zgjidhja vjen gjithmonë nga politika. Kjo spirale protestash, nëse vazhdon deri në qershor, ka një faturë tjetër. Nuk vjen dikush nëse shikon molotovin e hedhur në rrugë apo policinë që hedh gaz lotsjellës, dëmton turizmin”, tha Vangjeli.
