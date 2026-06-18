Pas një ndërprerje prej 5 minutash, Kuvendi ka rinisur seancën plenare sërish me tensione e përplasje.
Deputetët e opozitës nuk kanë pranuar lirimin e foltores së Kuvendit duke bllokuar kështu nisjen e interpelancës me Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha.
Kryeparlamentari Niko Peleshi i ka tërhequr vëmendjen demokratit Flamur Noka për shkeljen e rregullores së Kuvendit, duke i thënë se seanca nuk është arenë gladiatorësh. Pas këtij momenti tensioni, Peleshi ndërpreu punimet e seancës për 15 minuta.
“Kush jeni ju që bllokoni foltoren. Z.Noka, seanca nuk është arenë gladiatorësh. Të tërheq vëmendjen. Gishtin mos ma trego mua. 15 minuta pushim”, deklaroi Peleshi.
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