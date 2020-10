Ish-deputeti i PD dhe përfaqësues i kësaj partie, Aldo Bumçi, teksa foli për progres-raportin e Komisionit Europian, tha në A2 se nëse do të kishte Gjykatë Kushtetuese dhe do të ishte respektuar marrëveshja e “5 qershorit”, shanset për hapjen e negociatave do të ishin shumë të mëdha.

Për Bumçin, ne jemi në këto pozita vetëm për shkak të këmbënguljes së Edi Ramës.

“Raporti tregon dhe njëherë vullnetin e Komisionit Europian për të mbështetur Shqipërinë, një vullnet që Rama e ka keqpërdorur. Nuk do të ketë hapje negociatash, ndarja nga Maqedonia është e pashmangshme dhe këtë vit nuk kanë asnjë justifikim. 8 vite të humbura me një kosto të jashtëzakonshme vijnë për shkak të Ramës. Negociatat do të ishin hapur 3 vite më parë nëse do të ekzistonte minimumi i vullnetit politik. Ne e pamë se çfarë bëri kryeministri, arriti një marrëveshje dhe mbas pak ditësh e grisi atë, pavarësisht që ishte marrëveshja e parë që bënte me opozitën në 7 vite. Fajtori është shumë i qartë në sytë e shqiptarëve. Kushtet janë të thjeshta. Vetëm tani Shqipëria është pa Gjykatë Kushtetuese. Nëse do të kishim Gjykatë Kushtetuese dhe do të respektohej marrëveshja e “5 qershorit”, shanset për negociatat do të ishin shumë të larta. Ne jemi në këtë pozitë për shkak të këmbënguljes së Edi Ramës” – tha Bumçi.