Nga Artur Ajazi

Partia Demokratike, është sot një “sh.p.k.parti”. Nuk ngjet dhe nuk ka asgjë të përbashkët me një parti, një grupim njerëzish me synime dhe alternativa të përbashkëta. Ata janë të gjithë vartës dhe ushtarë të superbindur të Berishës.

Ai është pronari, feudali, kryetari, bajraktari, shefi, doktori, administratori,oratori, dhe lejedhënësi për Mulin, Gazin, Vokshin, dhe çdo tjetër që pranon të ulë kokën. Nuk funksionon partia politike me forma të tilla, me metoda të tilla guvash dhe malesh. Një parti, krijohet nga vullneti i përbashkët i një grupimi njerëzish të shkolluar, të motivuar, dhe me ide të qarta novative, për të konsumuar politikë, për të përçuar tek shumica e popullit, programet e tyre qeverisëse.

Ka 34 vjet që Partia Demokratike, e cila u krijua nga studentët e Dhjetorit’90, me ide të qarta dhe ideale demokratike, është kthyer në bunker, kullë, dhe drejtohet nga dora e fortë e një kryetari të përjetshëm, që ka shtypur lirinë dhe demokracinë e brendshme. Ka mbetur po ai njeri që ka qenë, po ai kryetar partie që ka qenë, që si dikur dhe sot, nuk lë njeri ta kundërshtojë, dhe ti zërë vendin. Dikur në fillimet e veta, kur u bë edhe president, Berisha nuk mungonte as ti fyente mes mbledhjes së kryesisë zërat kundër, apo dhe ti dhunonte. Vitet kaluan, dhe tek lideri historik, nuk ndryshoi asgjë.

As autoriteti, as presioni ndaj kujdo që tenton ti kundërvihet, dhe as mënyra se si drejton dhe hakmerret ndaj vartësve të pabindur. Sot ajo parti është kthyer në “sh.p.k. parti”, një biznes i kryetarit dhe 2-3 sejmenëve të tij besnikë. Këta të fundit, bëjnë listat, caktojnë emrat e kryesisë, këshillit kombetar, bëjnë gati listat e deputeteve të rinj, madje edhe emrat e ministrave dhe zv.ministrave të rinj, në rast se “Edi Rama bie nga pushteti”. Partia “sh.p.k”, punon dhe funksionon non-stop në dobi të kryetarit Berisha.

Më besnikët e tij, merren me delegimin e urdhërave të Berishës tek krerët e rretheve, tek deputetët aktualë, tek organizatorët e protestave në terren, deri tek pagatorët e fushatës. Por si mund të ecë, dhe funksionojë kështu një parti politike. Pa lirinë dhe demokracinë e fjalës dhe veprimit, pa transparencën e vendimeve dhe kundërshtimeve, pa iniciativa dhe votën e shumicës së anëtarësisë. Gjithçka funskionon mbi abuzimin dhe mashtrimin e opinionin publik.

Asgjë nga Statuti i saj, nuk zbatohet në jetën e përditshme të partisë. Gjithçka mbetet në kuadrin e premtimeve dhe abuzimeve me besimin e bazës së partisë. Rezultatet e dobëta dhe humbjet e shpeshta elektorale në 12 vitet e fundit, kanë krijuar mendimin se, PD asnjëherë nuk ka qenë fituese dinjitoze e zgjedhjeve në të kaluarën. Gjithçka, ka qenë rezultat i manipulimeve, dhe aleancave korruptive të asaj force politike, me strukturat zgjedhore.

PD ka qenë dhe sërish do të mbetet “parti sh.p.k”, edhe pse humbja e rradhës po i troket në derë, edhe pse qëndrimi i saj në opozitë do të jetë i gjatë në kohë.