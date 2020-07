Sipas Gjatës kryeministri e bën këtë sepse ka frikë nga humbja në zgjedhje.

Çlirim Gjata: Ne morëm garancitë minimaliste në 5 qershor. Tani del Rama dhe thotë se do të ndryshojë kushtetutën, do hapë listat dhe do të ndalojë koalicionet. Këto do t’i bëjë se e ka parë humbjen. Kemi një deklaratë e Gjermanisë që thotë se po nuk u miratuar marrëveshje ashtu sikurse është nuk do të hapen negociatat.

Pse po i bën kryeministri këto ndryshime? Qeveria teknike, zgjedhje të parakohshme dhe ndryshim sistemi na tha Gjiknuri nuk bëhen, nuk bëhet fjalë. Listat e hapura nuk u pranuar fare nga Gjiknuri. U firmos marrëveshja e 5 qershorit, u firmos edhe nga opozita parlamentare. A nuk ka edhe aty një pikë që thotë se nuk ka ndryshim sistemi?

Ndërkohë, Gjata tha se deputetja Rudina Hajdari e firmosi marrëveshjen e 5 qershorit, kur fare mirë e dinte që u dakord që nuk do të ndryshojë sistemi zgjedhor.

Çlirim Gjata: A firmosi njëherë zonja Hajdari, çfarë kërkon tjetër tani? Pse e firmosi atë marrëveshje, sidomos me pikën që nuk do të preket sistemi derisa të kalojnë këto zgjedhje. Rama po mundohet që të tallet me gjithë shqiptarët dhe fatin e shqiptarëve për të integruar në BE.

Pas marrëveshjes u vu një paqeje politike dhe do të shkonim drejt zgjedhjeve. Por tani Rama e prishi këtë marrëveshje dhe hapi krizën. Rama e ka hallin te ndalimi i koalicioneve sepse është i humbur. Humb gjithë privilegjet. Gjithë shpura i vjen pasit nesërmen që humb zgjedhjet nuk i hapin më telefonin ata.